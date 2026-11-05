România, îngrijorată de atacurile din Marea Neagră și de situația românilor din Ucraina. Ce i-a cerut Dan Neculăescu omologului ucrainean

Dan Neculăescu a atras atenția asupra deteriorării securității în Marea Neagră, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Ministrul a spus că atacurile asupra navelor comerciale au devenit tot mai frecvente și că unele au loc inclusiv în zonele maritime aflate sub jurisdicția României.

Acesta a transmis condoleanțe omologului ucrainean pentru victimele atacurilor rusești asupra civililor și a reafirmat sprijinul României pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei.

„Asistăm la o gravă deteriorare a securității în Marea Neagră. Observăm atacuri din ce în ce mai frecvente asupra navelor comerciale, inclusiv în zonele maritime aflate sub jurisdicția României. De asemenea, observăm amenințări tot mai mari la adresa libertății și siguranței navigației. Aceste evoluții afectează în mod direct România. Ele trebuie să înceteze”, a declarat ministrul.

„Avem nevoie de o pace justă și durabilă. Reafirm astăzi, de asemenea, sprijinul neclintit al României pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei, iar noi vom continua să oferim asistență”, a adăugat Neculăescu.

Ce solicitări a transmis România în privința minorității române din Ucraina

Un alt subiect important al discuțiilor a vizat drepturile persoanelor aparținând minorității naționale române din Ucraina. Dan Neculăescu a spus că i-a explicat omologului său cât de importantă este această problemă și a solicitat reluarea activității Comisiei interguvernamentale mixte pentru protecția persoanelor aparținând minorităților naționale.

De asemenea, Neculăescu a cerut „consultări regulate și substanțiale cu minoritatea română cu privire la deciziile care afectează exercitarea drepturilor acesteia”.

„Din partea noastră, reluăm acest dialog cu propria noastră comunitate și îl vom continua. Contăm pe un angajament constructiv din partea autorităților ucrainene pentru a răspunde preocupărilor noastre legitime și pentru a ne asigura că angajamentele asumate se reflectă pe deplin în practică”, a afirmat Neculăescu.

România susține deschiderea capitolelor de negociere pentru Ucraina și Republica Moldova

În cadrul întrevederii a fost discutat și parcursul european al Ucrainei. Ministrul a salutat progresele evidențiate în cel mai recent pachet de extindere al Comisiei Europene, publicat miercuri, și a reafirmat susținerea pentru avansarea negocierilor de aderare.

„Susținem procesul avansat de aderare a Ucrainei, inclusiv deschiderea celor două capitole de negociere rămase cu Ucraina și Republica Moldova până la sfârșitul acestui an. Sprijinul nostru se bazează ferm pe o abordare bazată pe merite”; a spus ministrul.

România predă Ucrainei președinția Inițiativei Central Europene

Dan Neculăescu a vorbit și despre președinția României din 2026 a Inițiativei Central Europene, care urmează să fie preluată de Ucraina. Ministrul a amintit că, în timpul mandatului românesc, au fost organizate 11 evenimente tematice și trei reuniuni ministeriale.

Printre prioritățile președinției s-au numărat promovarea perspectivei europene a regiunii, consolidarea rolului Inițiativei ca punte între statele membre ale Uniunii Europene și țările candidate, precum și creșterea rezilienței în fața amenințărilor hibride.

România și Secretariatul Inițiativei au organizat, de asemenea, reuniuni comune ale celor două formate de cooperare europeană prezidate de București, la New York și Bruxelles.

Neculăescu a anunțat că reuniunea ministerială anuală urma să adopte o declarație comună, un nou plan de acțiune pentru următorii trei ani și decizii menite să sporească vizibilitatea Inițiativei și capacitatea acesteia de a răspunde nevoilor statelor membre.

Ministrul român a transmis că Bucureștiul este pregătit să sprijine Ucraina pe parcursul viitoarei președinții, împărtășind experiența acumulată în acest mandat.

La declarațiile comune de presă au participat Dan Neculăescu, Andrii Sibiha și secretarul general al Inițiativei Central Europene, Franco Dal Mas. Tot astăzi, Dan Neculăescu se va întâlni cu ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, și Ferdi Hoxha și ministrul pentru Europa și Afaceri Externe al Republicii Lituania.