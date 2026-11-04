Ministrul Investițiilor, despre ținta de deficit: Comisia Europeană și specialiștii nu mai au încredere în noi

Invitat miercuri seara la Antena 3 CNN, Mihai Ghigiu a vorbit despre întâlnirea pe care a avut-o la Bruxelles, privind situația financiară a României.

„Tema discuțiilor a fost mai degrabă zona de PNRR, însă Comisia și specialiștii s-au arătat dispuși la orice negociere. Problema este că nu mai au încredere în noi”, a spus ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

„Le-am promis de foarte multe ori că se vor întâmpla anumite lucruri și nu s-au întâmplat”, a explicat el.

Ghigiu a precizat că „au înțeles și ei cu siguranță că austeritatea și doar austeritatea nu mai poate continua în România. Însă, angajamentele României de a ne păstra în zona de echilibru fiscal vor trebui să continue”.

Întrebat dacă se poate negocia o țintă de deficit mai mare pentru anul viitor, ministrul a răspuns că „o flexibilitate eu cred că se poate, însă noi în momentul de față suntem într-o situație mult mai complicată decât vedem în ceea ce privește deficitul”.

„Vorbim de acele facturi, fie că sunt pe Anghel Saligny, fie că sunt pe CNI, care încă nu au fost scoase la lumină. Noi încă nu știm cu adevărat cât este deficitul. E posibil să ne trezim la finalul zilei, cum face toate calculurile, că deja am depășit acel deficit pe care România și l-a asumat și mi-e greu să cred că Comisiunea Europeană va fi dispusă să ne dea o marjă foarte mare de flexibilitate”, a conchis Mihai Ghigiu.