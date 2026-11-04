Prima pagină » Politic » Controverse privind contractele SAFE cu Rheinmetall, de 5,7 miliarde de euro. Ghigiu cere renegocierea: „Chiar cu riscul unor penalități”

Controverse privind contractele SAFE cu Rheinmetall, de 5,7 miliarde de euro. Ghigiu cere renegocierea: „Chiar cu riscul unor penalități”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru Mihai Ghigiu, a susținut miercuri, la Antena 3 CNN, că România ar trebui să încerce renegocierea contractelor din cadrul programului european SAFE cu compania germană Rheinmetall, chiar dacă acest demers ar putea atrage penalități.
Ministrul Muncii anunță bani în plus pentru pensionari înainte de Crăciun pentru trei categorii de beneficiari. Pensiile, majorate din 2027
Ministrul Muncii anunță bani în plus pentru pensionari înainte de Crăciun pentru trei categorii de beneficiari. Pensiile, majorate din 2027
Rămân sau pleacă trupele americane din România? Dan Neculăescu dezvăluie ce a discutat cu Elbridge Colby
Rămân sau pleacă trupele americane din România? Dan Neculăescu dezvăluie ce a discutat cu Elbridge Colby
România riscă o penalitate pentru jalonul PNRR privind legea ANI. Ghigiu: „Nu am văzut un alt guvern, membru al UE, care să își dea singur autogol”
România riscă o penalitate pentru jalonul PNRR privind legea ANI. Ghigiu: „Nu am văzut un alt guvern, membru al UE, care să își dea singur autogol”
Ministrul Investițiilor, despre ținta de deficit: Comisia Europeană și specialiștii nu mai au încredere în noi
Ministrul Investițiilor, despre ținta de deficit: Comisia Europeană și specialiștii nu mai au încredere în noi
Ghigiu: 70% dintre românii apți de muncă din Germania contribuie la economie. „Nu jefuiesc bugetul”
Ghigiu: 70% dintre românii apți de muncă din Germania contribuie la economie. „Nu jefuiesc bugetul”
Oana Antipa
04 nov. 2026, 21:10, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Declarațiile au fost făcute în contextul controverselor privind legalitatea unor modificări legislative și condițiile în care ar fi fost încheiate contracte în valoare totală de 5,7 miliarde de euro, sumă prezentată de postul de televiziune.

„Avem nevoie de o nouă șansă”

Întrebat dacă România poate redeschide negocierile cu Rheinmetall fără să piardă finanțarea europeană alocată prin mecanismul SAFE, ministrul a apreciat că există posibilitatea unei asemenea discuții cu instituțiile europene.

Ghigiu a precizat însă că subiectul nu a fost abordat în cadrul recentei sale deplasări la Bruxelles.

„Eu știu, pe partea din moment, la Ministerul Apărării, la Ministerul de Externe, cred că avem această posibilitate. N-am abordat această discuție în cadrul delegației pe care am avut-o la Bruxelles”, a declarat ministrul.

Acesta a făcut apoi o paralelă cu afacerea Škoda din perioada interbelică, invocând un precedent istoric privind controversele legate de contractele de înzestrare militară.

„Cred că România are oameni astăzi care pot să convingă Bruxelles-ul că am fost proști, că am fost ticăloși, că am fost corupți și că avem nevoie de o nouă șansă pentru a putea să îndreptăm aceste lucruri”, a afirmat Alexandru Mihai Ghigiu.

Declarația a fost formulată în contextul unei discuții despre posibilitatea renegocierii acordurilor și nu reprezintă, în sine, o constatare oficială a unor fapte de corupție.

Ministrul critică orientarea achizițiilor militare: „Nu se pregătește pentru războiul viitorului”

Ghigiu a pus sub semnul întrebării și oportunitatea strategică a achizițiilor, exprimându-și rezervele privind capacitatea acestora de a răspunde amenințărilor militare viitoare.

„Din punctul meu de vedere, fără să fiu specialist în zona de armament, România, prin aceste contracte, nu se pregătește pentru războiul viitorului. Se pregătește maxim pentru războiul de astăzi, dacă nu chiar pentru războiul de ieri”, a declarat ministrul.

El a insistat că autoritățile responsabile de apărare și politică externă ar trebui să examineze posibilitatea modificării acordurilor.

„Și cred că e obligatoriu la Ministerul Apărării, la Ministerul de Externe, să avem o astfel de discuție pentru a renegocia aceste contracte. Chiar cu riscul nori penalități”, a spus Ghigiu, potrivit transcrierii furnizate.

„Orice se poate negocia, important e să știi ce vrei să negociezi”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a criticat și modul în care reprezentanții României au purtat, de-a lungul timpului, negocierile cu instituțiile europene.

„Depinde de a avea oameni care să negocieze, pentru că în general oamenii pe care i-am trimis la Bruxelles s-au dus și au luat notițe și cam atât. Nu s-a întâmplat nimic altceva. Să avem argumente”, a afirmat Ghigiu.

Pentru a susține ideea că pozițiile Comisiei Europene pot fi schimbate prin argumente și documente, ministrul a invocat un exemplu din negocierile privind jaloanele asumate de România.

„Ieri aveam 33 de jaloane neîndeplinite. Astăzi, pentru că o parte din colegii mei sunt și astăzi la Bruxelles, au reușit să închidă un jalon. Comisia a înțeles, mergându-se cu documente și cu argumente, că se poate”, a declarat acesta.

Ghigiu a concluzionat că succesul unei eventuale renegocieri depinde atât de pregătirea echipei de negociatori, cât și de obiectivele urmărite de autoritățile române.

„Deci, orice se poate negocia, important e să știi ce vrei să negociezi, să-ți doresc să negociezi pentru binele României, pentru că câteodată am impresia că nu ne dorim asta cu adevărat, și să ai, bineînțeles, și oamenii care se reprezintă”, a mai spus ministrul.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cultul lăcomiei la vârful Justiției: un magistrat de top a obținut în instanță o pensie mai mare decât ultimul salariu, la trei ani după ce legea nu mai permitea acest lucru
G4Media
Gigi Becali, derapaj suburban la adresa unei jurnaliste care l-a întrebat despre declarația de avere: „Impostoareo, ordinaro, ești nebună?!”
GSP.ro
🚨 Rezultatele alegerilor în SUA. Trump pierde puterea. Congresul american se colorează în albastru. Democrații preiau Senatul și Camera Reprezentanților. Ce curse electorale rămân incerte
Gandul
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
Prosport
Pariul de 474 de milioane de dolari al lui Elon Musk a fost un eșec total: acțiunile Tesla și SpaceX, în cădere după alegerile din SUA
Libertatea
Diabetul nu afectează doar pancreasul. 7 organe pe care le poate afecta în tăcere, dacă lași glicemia să crească
CSID
Mașina Zilei: Ford Focus din 2017 cu motor Ecoboost. Cu ce dotări vine acest exemplar?
Promotor