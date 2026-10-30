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Termen-limită 6 noiembrie pentru banii din PNRR. Ce probleme trebuie să rezolve România la Bruxelles

România încearcă să obțină integral banii europeni alocați prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), însă mai are de rezolvat o serie de probleme administrative și de documentare. Comisia Europeană a cerut clarificări pentru mai multe investiții, la care autoritățile trebuie să răspundă până la data de 6 noiembrie.
Termen-limită 6 noiembrie pentru banii din PNRR. Ce probleme trebuie să rezolve România la Bruxelles
sursa foto: Facebook Mihai Alexandru Ghigiu
Maria Miron
30 oct. 2026, 10:07, Politic
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Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Alexandru Ghigiu, a explicat vineri că discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene au vizat ultimele două cereri de plată din PNRR. România are de primit bani pentru investiții deja realizate, însă oficialii europeni solicită documente suplimentare pentru a verifica dacă au fost îndeplinite cerințele asumate.

Ghigiu s-a aflat miercuri la Bruxelles, unde a discutat despre problemele care trebuie rezolvate pentru ca România să poată încasa fondurile.

O săptămână pentru salvarea banilor europeni

Printre aspectele care trebuie clarificate se numără eficiența energetică a investițiilor, respectarea cerințelor de mediu și punerea în funcțiune a proiectelor.

Ministrul a precizat că unele dintre aceste cerințe presupun completarea documentației și transmiterea unor dovezi justificative. El a solicitat Comisiei Europene să accepte și documente emise ulterior, dacă acestea certifică rezultate obținute la termen.

În paralel, lucrează cu ministerele responsabile pentru completarea dosarelor și transmiterea clarificărilor necesare.

„Perioada de transmitere a clarificărilor se încheie pe 6 noiembrie. Până atunci, avem de rezolvat o serie de probleme care pot influența sumele pe care România le va încasa”, a transmis Mihai Alexandru Ghigiu.

Aproape 370 de milioane de euro din fondurile de coeziune, în pericol

Pe lângă problemele legate de PNRR, ministrul a anunțat că autoritățile încearcă să protejeze aproape 370 de milioane de euro din fondurile de coeziune.

Potrivit acestuia, termenul stabilit pentru aceste sume este 31 decembrie, iar măsurile necesare sunt deja în curs de implementare.

Ghigiu a menționat că urmărește personal completarea documentelor, accelerarea cererilor de plată și modificările de program necesare pentru a limita riscul pierderii banilor.

„Facem tot ce ține de noi pentru a limita riscul pierderii fondurilor europene și pentru ca România să încaseze cât mai mult din sumele alocate investițiilor realizate”, a transmis acesta.

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