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Conducta Nord Stream nu se va redeschide după război, spune Bruxelles-ul

Bruxellesul insistă că Nord Stream va rămâne închis și după încheierea războiului din Ucraina, contracarând eforturile comune ale SUA și Rusiei de a repune în funcțiune gazoductul.
Conducta Nord Stream nu se va redeschide după război, spune Bruxelles-ul
Daiana Rob
28 oct. 2026, 20:57, Știri externe
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„Cunoaștem prea bine costurile ascunse ale dependenței de Rusia în ceea ce privește achiziționarea combustibililor fosili”, a declarat miercuri Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt principală a Comisiei, pentru Euronews.

„Acestea au fost folosite ca armă, iar noi am plătit prețul, așa că nu uităm acest lucru”, a adăugat ea.

Pinho a citat un discurs al președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, care le-a spus săptămâna trecută deputaților europeni că sancțiunile împotriva sectorului energetic rus vor rămâne în vigoare „până când Rusia va pune capăt războiului”.

Cuvintele sale au reprezentat o mustrare la adresa acordului privind aprovizionarea cu motorină încheiat de președintele SUA, Donald Trump, și de președintele rus, Vladimir Putin, care i-a înfuriat pe europeni.

Întrebată dacă această abordare se va aplica și scenariului postbelic, Comisia a făcut referire la legislația aprobată de statele membre pentru eliminarea treptată a tuturor importurilor de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027.

Contractele pe termen scurt pentru GNL au fost deja eliminate treptat, în timp ce contractele pe termen lung pentru GNL vor înceta până în ianuarie 2027. Ultima etapă vizează contractele pentru gazul transportat prin conducte, precum cele asociate anterior cu Nord Stream, care vor fi eliminate treptat până în septembrie 2027.

„Legislația în vigoare nu este legată nici de sancțiuni, nici de vreun eveniment geopolitic.Așadar, indiferent de ce se va întâmpla, eliminăm treptat gazul și GNL-ul rusesc de pe piața europeană. Ultimele livrări ar trebui să se încheie până la sfârșitul anului viitor, a declarat Anna-Kaisa Itkonen, purtătoarea de cuvânt a Comisiei pe probleme de energie.

Nord Stream a devenit un simbol al dependenței îndelungate a Europei de energia rusă, o dependență care s-a dovedit costisitoare după ce invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova a declanșat o creștere bruscă a prețurilor la energie, ducând facturile la niveluri record.

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