Conducta Nord Stream nu se va redeschide după război, spune Bruxelles-ul

„Cunoaștem prea bine costurile ascunse ale dependenței de Rusia în ceea ce privește achiziționarea combustibililor fosili”, a declarat miercuri Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt principală a Comisiei, pentru Euronews.

„Acestea au fost folosite ca armă, iar noi am plătit prețul, așa că nu uităm acest lucru”, a adăugat ea.

Pinho a citat un discurs al președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, care le-a spus săptămâna trecută deputaților europeni că sancțiunile împotriva sectorului energetic rus vor rămâne în vigoare „până când Rusia va pune capăt războiului”. Cuvintele sale au reprezentat o mustrare la adresa acordului privind aprovizionarea cu motorină încheiat de președintele SUA, Donald Trump, și de președintele rus, Vladimir Putin, care i-a înfuriat pe europeni. Întrebată dacă această abordare se va aplica și scenariului postbelic, Comisia a făcut referire la legislația aprobată de statele membre pentru eliminarea treptată a tuturor importurilor de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027.