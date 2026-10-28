Proiectul din Chișinău care ar putea atrage românii la cumpărături. Investiție de 250 de milioane de euro

Potrivit lui Vasile Tofan, investiția de lângă Chișinău reprezintă echivalentul a aproximativ 1,3% din Produsul Intern Brut al Republicii Moldova și se numără printre cele mai mari investiții private realizate în țară de la declararea independenței.

Proiectul ar putea contribui la crearea de locuri de muncă, dezvoltarea unor servicii noi și creșterea activității economice. Tofan speră că acesta va impulsiona și turismul, prin atragerea unor vizitatori interesați de cumpărături, restaurante, vinuri și evenimente.

„Provocarea: să vină ieșenii la mall la Chișinău, nu doar noi la Iași”, a scris Vasile Tofan într-o postare pe Facebook.

Acesta a arătat că își dorește ca tot mai mulți oameni să aleagă Chișinăul pentru escapade de weekend și activități de agrement.

Potrivit presei de la Chișinău este vorba de un complex comercial și de servicii.

Investiții mari la Chișinău

Șeful Guvernului arată că cele două companii care fac investiția, SUMMA și FIBA, mai au afaceri în Republica Moldova în turism și hoteluri, precum și în domeniul sănătății.

Cele două companii își extind activitatea și în sectorul energetic, inclusiv printr-un nou proiect eolian cu o capacitate de peste 40 MW și sisteme de stocare a energiei de peste 10 MWh.

Tofan a subliniat că apreciază faptul că investitorii care au deja experiență pe piața moldovenească aleg să investească din nou, de această dată la o scară mai mare.