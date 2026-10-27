Vasile Tofan, după întrevederea cu Luca Niculescu la Chișinău: România este cel mai puternic susținător al parcursului nostru european

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat marți, după întrevederea cu premierul României, Luca Niculescu, că cele două țări vor să accelereze proiectele comune din domeniul infrastructurii, energiei și investițiilor.

În cadrul unei conferințe de presă comune, acesta a spus că România este cel mai apropiat prieten al Republicii Moldova și că cele două state trebuie să își consolideze cooperarea economică și în domeniul securității.

„Dragă Luca, la Chișinău sunteți acasă și cred că aceasta este cel mai firesc mod de a descrie relația dintre țările noastre. O relație în care nu avem nevoie de prea multe formalități pentru a ne înțelege și pentru a fi alături. Pentru Republica Moldova, România este cel mai apropiat prieten. Țara pe care am știut întotdeauna că ne putem baza.

Ne leagă aceeași limbă, istorie, cultură, familiile și comunitățile noastre, copiii care învață în România, oamenii care muncesc, construiesc afaceri și își fac planuri de viitor împreună. Dar ne leagă mai ales viitorul pe care vrem să-l construim împreună”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul Republicii Moldova a amintit că România a ajutat țara sa să facă față crizelor energetice, să modernizeze școli și grădinițe, să dezvolte infrastructura și să îmbunătățească serviciile din localități.

„România ne-a fost alături în momentele cele mai dificile, când am avut nevoie de sprijin rapid și concret. Ne-a ajutat să facem față crizelor energetice, să modernizăm școli și grădinițe, să dezvoltăm infrastructura și să aducem servicii mai bune în localitățile noastre. Acest sprijin se vede în viața oamenilor și este prețuit, vă asigur, de fiecare cetățean al Republicii Moldova”, a afirmat acesta.

Vasile Tofan: Războiul din Ucraina amenință securitatea întregii regiuni

„În astă dimineață am venit de la Kiev, unde am văzut încă o dată ce înseamnă să trăiești sub amenințarea permanentă a războiului. Chiar în noaptea trecută, capitala ucraineană a fost din nou ținta bombardamentelor rusești. 16 rachete balistice au lovit ținte civile într-un oraș de 3,5 milioane de oameni. Pentru oamenii din Ucraina, aceasta este realitatea din fiecare zi”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul moldovean a spus că războiul declanșat de Rusia nu se limitează la teritoriul Ucrainei. El a făcut referire la dronele rusești care încalcă spațiul aerian al Republicii Moldova și al României.

„Acest război, acest război crud, acest atac barbaric al Rusiei nu se oprește la frontierele Ucrainei. Atât în Republica Moldova, cât și în România, dronele rusești ne încalcă spațiul aerian și pun în pericol securitatea cetățenilor noștri. De la începutul războiului am avut peste 100 de survolări neautorizate ale spațiului nostru aerian”, a afirmat premierul moldovean.

Vasile Tofan a condamnat și atacurile asupra navelor din Marea Neagră, despre care a spus că amenință siguranța navigației și stabilitatea întregii regiuni.

„Condamnăm ferm aceste încălcări, precum și atacurile asupra navelor din Marea Neagră, care vă afectează direct și care amenință securitatea navigației și stabilitatea întregii regiuni. Toate acestea ne amintesc cât de important este să rămânem uniți, să ne consolidăm capacitatea de a răspunde acestor amenințări și să continuăm să sprijinim Ucraina. Securitatea Republicii Moldova, a României și a Ucrainei este strâns legată, iar pacea și stabilitatea în regiunea noastră sunt o responsabilitate comună”, a declarat acesta.

Republica Moldova vrea mai multe investiții românești

„Astăzi, relația noastră a ajuns într-o etapă în care trebuie să vorbim tot mai mult despre ceea ce construim împreună și ați spus-o și dumneavoastră, în discursul de inaugurare și în interviul pe care l-ați dat astăzi mai devreme la TVR. Vreau să știți că România poate conta pe Republica Moldova la fel cum noi știm că putem conta pe România în aceste proiecte.

România poate conta pe noi ca pe un partener predictibil, stabil și pro-european, care contribuie la securitatea regiunii noastre, dar și ca pe o economie care se dezvoltă și care este tot mai legată de economia românească. Ne dorim ca această relație să aducă tot mai multe beneficii pe ambele maluri ale Prutului”, a afirmat Vasile Tofan.

Premierul Republicii Moldova a spus că a discutat cu Luca Niculescu despre proiectele care pot fi accelerate în perioada următoare. Una dintre direcțiile principale este îmbunătățirea legăturilor de transport dintre cele două țări.

„În primul rând, vrem să fim mai bine conectați. Mai multe poduri peste Prut, drumuri mai bune și puncte de frontieră mai multe și mai rapide. În special acum, când este sezonul de exporturi de produse perisabile, de fructe ale agricultorilor din Moldova. Astfel încât oamenii și mărfurile să circule mai repede și mai ușor”, a declarat premierul.

Acesta a precizat că cele două guverne vor să accelereze proiectele privind podurile de la Ungheni, inclusiv drumurile de acces și infrastructura de frontieră.

România și Republica Moldova vor consolida securitatea energetică

O altă prioritate discutată de cei doi premieri este securitatea energetică. Vasile Tofan a amintit rolul României în asigurarea aprovizionării Republicii Moldova cu energie.

„În al doilea rând, continuăm să construim împreună securitatea noastră energetică. România a avut un rol esențial în aprovizionarea Republicii Moldova cu energie. Acum construim infrastructura care ne va oferi mai multă siguranță pe termen lung”, a afirmat acesta.

Premierul moldovean a menționat că discuțiile cu Luca Niculescu au vizat accelerarea interconectărilor electrice, inclusiv linia Bălți-Suceava.

Republica Moldova ar urma și să beneficieze, din următorul sezon rece, de gaze din proiectul Neptun Deep, din Marea Neagră.

„Am discutat despre accelerarea interconectărilor electrice, inclusiv linia Bălți-Suceava, iar din sezonul rece următor vom putea conta și pe gaze din Neptun Deep, din Marea Neagră”, a declarat Vasile Tofan.

În ceea ce privește relațiile economice, premierul a spus că Republica Moldova își dorește mai multe investiții din România.

„În al treilea rând, vrem mai multe investiții românești în Republica Moldova. România este deja unul dintre cei mai importanți parteneri economici, dar potențialul este mult mai mare în industrie, energie, tehnologie, infrastructură. Vrem ca firmele românești să investească și să creeze locuri de muncă în Republica Moldova, inclusiv folosind țara noastră ca platformă pentru a participa la eventuala reconstrucție a Ucrainei”, a spus premierul Republicii Moldova.