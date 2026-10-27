Luca Niculescu: România este aproape de finalizarea discuțiilor pentru a avea rapid sisteme antidronă. Bucureștiul discută cu Republica Moldova despre programe comune

Premierul Luca Niculescu a afirmat marți, în cadrul unei conferințe de presă la Chișinău după întâlnirea cu omologul său moldovean, că România este aproape de finalizarea discuțiilor pentru a avea rapid sisteme antidronă.

„După cum știți, dezvoltarea programului de drone în România este una dintre prioritățile din programul de guvernare. Avem discuții foarte aprofundate și foarte apropiate de final pentru a avea rapid sisteme antidronă în țara noastră”, a spus Niculescu la Chișinău.

Premierul a precizat că primele sisteme care vor ajunge în România vor fi cele deja cunoscute, apoi vor fi și cele produse în țară.

Șeful Guvernului a mai spus că autoritățile române discută cu partenerii din Republica Moldova pentru a colabora la dezvoltarea programelor antidronă.

„Discutăm cu partenerii din Republica Moldova pentru a lucra în comun și la aceste programe antidrone pentru că (…) cetățenii trebuie apărați oriunde s-ar afla. Ce spunea domnul prim-ministru (din Republica Moldova, Vasile Tofan – n.r.), legat de faptul că în Ucraina se testează dronele la scară reală, este un exercițiu pe care ucrainenii, din păcate, îl cunosc foarte bine și colaborăm deja cu ei pentru a dezvolta industria de drone în România”, a precizat Niculescu.

Întrebat dacă are un termen pentru sosirea primelor sisteme antidronă în România, premierul a afirmat că acest lucru se va întâmpla „cât mai curând”.