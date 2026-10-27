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Luca Niculescu anunță măsurile luate după tentativa de sabotaj de la Carfil: Paza obiectivelor strategice a fost întărită. Cei trei suspecți, identificați

Premierul Luca Niculescu a anunțat că autoritățile au întărit paza obiectivelor strategice după tentativa de sabotaj de la fabrica de armament Carfil Brașov.
Luca Niculescu anunță măsurile luate după tentativa de sabotaj de la Carfil: Paza obiectivelor strategice a fost întărită. Cei trei suspecți, identificați
Maria Nițu
27 oct. 2026, 16:13, Politic
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Premierul României, Luca Niculescu, a declarat marți, în cadrul unei conferințe de presă din Republica Moldova, că autoritățile române au reacționat imediat după tentativa de incendiere a unei fabrici de armament, despre care Serviciul Român de Informații a anunțat că ar fi fost pusă la cale de o rețea de sabotaj coordonată de serviciile secrete rusești.

Prim-ministrul a mulțumit Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații (SRI) și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) pentru modul în care au acționat.

El a spus că cei trei suspecți au fost identificați, evenimentele fiind în continuare în desfășurare.

„În ceea ce privește incidentul despre care vorbiți în România, l-am condamnat imediat. Vreau să felicit Ministerul de Interne, SRI, DIICOT pentru felul prompt în care au reacționat. Cei trei suspecți au fost identificați, ați urmărit ce s-a întâmplat și evenimentele sunt în desfășurare”, a afirmat premierul.

Șeful Guvernului a mai spus că autoritățile au luat măsuri suplimentare pentru protejarea obiectivelor strategice, iar populația a fost îndemnată să fie cât mai atentă.

„Am întărit imediat paza la obiective strategice, la platforme strategice, populația am invitat-o să fie cât mai vigilentă. Am și prevenit multe alte incidente și acum am reacționat foarte rapid, încă o dată, cu mulțumiri instituțiilor implicate”, a declarat Luca Niculescu.

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