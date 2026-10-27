Luca Niculescu anunță măsurile luate după tentativa de sabotaj de la Carfil: Paza obiectivelor strategice a fost întărită. Cei trei suspecți, identificați

Premierul României, Luca Niculescu, a declarat marți, în cadrul unei conferințe de presă din Republica Moldova, că autoritățile române au reacționat imediat după tentativa de incendiere a unei fabrici de armament, despre care Serviciul Român de Informații a anunțat că ar fi fost pusă la cale de o rețea de sabotaj coordonată de serviciile secrete rusești.

Prim-ministrul a mulțumit Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații (SRI) și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) pentru modul în care au acționat.

El a spus că cei trei suspecți au fost identificați, evenimentele fiind în continuare în desfășurare.

„În ceea ce privește incidentul despre care vorbiți în România, l-am condamnat imediat. Vreau să felicit Ministerul de Interne, SRI, DIICOT pentru felul prompt în care au reacționat. Cei trei suspecți au fost identificați, ați urmărit ce s-a întâmplat și evenimentele sunt în desfășurare”, a afirmat premierul.

Șeful Guvernului a mai spus că autoritățile au luat măsuri suplimentare pentru protejarea obiectivelor strategice, iar populația a fost îndemnată să fie cât mai atentă.

„Am întărit imediat paza la obiective strategice, la platforme strategice, populația am invitat-o să fie cât mai vigilentă. Am și prevenit multe alte incidente și acum am reacționat foarte rapid, încă o dată, cu mulțumiri instituțiilor implicate”, a declarat Luca Niculescu.