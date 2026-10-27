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Rareș Bogdan: L-am confruntat pe Bolojan în ședințe până am fost dat afară. Nu am fost singurul

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat marți, la emisiunea „Ai Aflat” de la Gândul, că l-a confruntat pe președintele PNL, Ilie Bolojan, în timpul unor ședințe ale formațiunii, alături de alți colegi de partid, pe tema unor proiecte pe care le considerau necesare. „Eu l-am confruntat până m-au dat afară din ședință. Nu am fost singurul”, a spus europarlamentarul.
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Diana Nunuț
27 oct. 2026, 16:40, Politic
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Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat marți, în cadrul emisiunii „Ai Aflat” de la Gândul, că el și alți colegi din PNL l-au confruntat pe președintele formațiunii, Ilie Bolojan, în timpul unor ședințe, pe tema unor proiecte pe care le considerau necesare. Printre acestea s-ar fi numărat investițiile în exploatarea metalelor neferoase, în condițiile în care Europa depinde de importurile din China.

El a explicat faptul că a fost unul dintre liberalii care i-au cerut explicații lui Ilie Bolojan în timpul ședințelor, susținând că întrebările au fost formulate civilizat și însoțite de argumente.

„Eu l-am confruntat (pe Bolojan – n.r.) până m-au dat afară din ședință. Eu am fost unul din (cei care l-au confruntat pe Bolojan – n.r.) dar nu singurul”, a declarat europarlamentarul, în emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, de la Gândul.

Potrivit acestuia, printre cei care au ridicat probleme în ședințe s-au numărat și Florin Cîțu, Hubert Thuma, Alina Gorghiu, Alin Tișe, Adrian Veștea, Toma Petcu, dar și Nicoleta Pauliuc.

„Oamenii ăștia se ridicau și spuneau fiecare pe câte un domeniu: De ce nu investești să începem exploatările în zona de metale neferoase?”, a afirmat Rareș Bogdan.

Europarlamentarul a menționat, în cadrul emisiunii, și o discuție pe care ar fi avut-o cu comisarul european Stéphane Séjourné, căruia i-ar fi vorbit despre resursele existente în subsolul României.

„Îmi spunea: Domnule, voi sunteți nebuni. Aveți metale neferoase ca nimeni altul în Europa, dar noi luăm din China”, a spus Rareș Bogdan, menționând dialogul pe care l-ar fi avut cu Séjourné. 

Europarlamentarul PNL a cerut, astfel, ca responsabilii să fie întrebați de ce nu sunt promovate investițiile în acest domeniu.

De ce nu deveniți voi (sursa – n.r.) decât să fim dependenți (de China – n.r.)? Întrebați-i, domnule!”, ar fi fost răspunsul dat de Rareș Bogdan comisarului Séjourné.

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