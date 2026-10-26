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Replica lui Grindeanu, după ce Bolojan l-a acuzat că se comportă ca „premier de facto”: A stat șase luni lipit de scaun și nu a făcut decât să adâncească criza

Președintele PSD a reacționat la afirmațiile făcute luni dimineață de fostul premier Ilie Bolojan, potrivit cărora Sorin Grindeanu s-ar comporta ca un „premier de facto” și că pregătește justificările pentru o eventuală ratare a țintei de deficit bugetar. „Bolojan a stat șase luni lipit de scaun și nu a făcut decât să adâncească criza, după care s-a făcut un fel de speaker motivațional”, a fost replica lui Grindeanu.
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Diana Nunuț
26 oct. 2026, 11:59, Politic
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a respins, luni, acuzațiile lansate de fostul premier Ilie Bolojan, potrivit cărora s-ar comporta ca „un premier de facto”, afirmând că decizia în privința guvernării îi aparține prim-ministrului Luca Niculescu.

Grindeanu a declarat că va colabora cu șeful Guvernului și a criticat declarațiile fostului premier Ilie Bolojan, căruia i-a recomandat „să lase un pic tonul mai jos”.

„Eu sunt președintele Camerei Deputaților și sunt și președintele PSD, până la urmă, partidul care asigură susținerea politică în Parlament pentru Guvernul Niculescu. Dar prim-ministrul României este domnul Luca Niculescu și respect acest lucru. (…) De altfel, PSD este singurul partid care și-a asumat această această responsabilitate. Domnul Bolojan a stat șase luni lipit de scaun și n-a făcut decât să adâncească criza, după care s-a făcut un fel de speaker motivațional. Îi aduc aminte domnului Bolojan că a votat acest Guvern”, a fost replica lui Sorin Grindeanu.

Grindeanu i-a cerut fostului premier să adopte o atitudine mai constructivă și să își asume votul acordat Executivului.

„Să nu uite niciodată acest lucru. Prin urmare, nu poate să fugă de răspundere. De aceea, îi recomand să lase un pic tonul mai jos, fiindcă ar trebui să fie mai constructiv”, a afirmat președintele PSD.

Grindeanu a mai adăugat faptul că dacă PNL nu ar fi votat actualul Guvern, acesta nu ar fi obținut susținerea Parlamentului.

„A votat acest guvern. Dacă PNL-ul nu vota, acest guvern nu ar fi trecut de Parlament”, a spus președintele PSD.

Bolojan îl acuză pe Grindeanu că se comportă ca „premier de facto” și pregătește un eșec bugetar

Reacția lui Grindeanu vine la puțin timp după ce luni dimineață, fostul premier Ilie Bolojan a lansat un atac la adresa președintelui PSD, pe care îl acuză că a început să conducă din umbră Guvernul Luca Niculescu și că pregătește justificările pentru o eventuală ratare a țintei de deficit bugetar.

„Observ că domnul Grindeanu își asumă rolul unui premier de facto, anunțând activități și stabilind, practic, agenda domnului Niculescu. Ar fi și mai bine dacă domnul Grindeanu ar ști, totuși, despre ce vorbește”, a spus Bolojan într-o postare pe Facebook.

Bolojan susține că avertismentele social-democraților privind situația finanțelor publice urmăresc să acopere noi cheltuieli și promisiuni fără finanțare.

„Ori domnul Grindeanu nu înțelege nimic, ori, cel mai probabil, își fabrică scuzele pentru un eșec”, a transmis fostul premier.

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