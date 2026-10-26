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Bolojan îl acuză pe Grindeanu că se comportă ca „premier de facto” și pregătește un eșec bugetar: „Ori nu înțelege nimic, ori își fabrică scuzele”

Fostul premier Ilie Bolojan lansează un atac la adresa liderului PSD, Sorin Grindeanu, pe care îl acuză că a început să conducă din umbră Guvernul Luca Niculescu și că pregătește justificările pentru o eventuală ratare a țintei de deficit bugetar. Președintele PNL susține că avertismentele social-democraților privind situația finanțelor publice urmăresc să acopere noi cheltuieli și promisiuni fără finanțare. „Ori domnul Grindeanu nu înțelege nimic, ori, cel mai probabil, își fabrică scuzele pentru un eșec”, afirmă Bolojan.
Bolojan îl acuză pe Grindeanu că se comportă ca „premier de facto” și pregătește un eșec bugetar: „Ori nu înțelege nimic, ori își fabrică scuzele”
Gabriel Negreanu
26 oct. 2026, 11:10, Politic
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Schimbul de replici dintre liderii PNL și PSD continuă la mai puțin de o săptămână de la învestirea Guvernului Luca Niculescu, susținut în Parlament și de cele două partide.

Într-o postare publicată luni pe Facebook, Ilie Bolojan îl acuză pe liderul PSD Sorin Grindeanu că încearcă să stabilească agenda noului Executiv, deși funcția de prim-ministru este ocupată de Luca Niculescu.

„Observ că domnul Grindeanu își asumă rolul unui premier de facto, anunțând activități și stabilind, practic, agenda domnului Niculescu. Ar fi și mai bine dacă domnul Grindeanu ar ști, totuși, despre ce vorbește”, transmite fostul șef al Guvernului.

Bolojan: Grindeanu își pregătește scuzele pentru ratarea deficitului

Președintele PNL susține că declarațiile liderului PSD privind situația bugetară pregătesc terenul pentru eventuale cheltuieli suplimentare la rectificările bugetare din următoarele zile.

Bolojan îl acuză pe Grindeanu că ar urmări evitarea măsurilor de control al cheltuielilor, astfel încât responsabilitatea pentru o eventuală depășire a deficitului să poată fi atribuită fostei guvernări.

„Ori domnul Grindeanu nu înțelege nimic, ori, cel mai probabil, își fabrică scuzele pentru un eșec.”

Fostul premier susține că liderul social-democrat vrea să justifice și absența unor măsuri promise de PSD din bugetul pentru 2027, pe motiv că acestea nu ar avea acoperire financiară.

„Noi vom sta cu ochii pe tot ceea ce vor face”, avertizează Bolojan.

Cele trei agenții de rating, invocate în disputa privind deficitul

În apărarea estimărilor bugetare ale fostului Executiv, Bolojan invocă evaluările celor trei mari agenții internaționale de rating.

Potrivit cifrelor prezentate de acesta, Moody’s estimează pentru România un deficit de 5,8% din PIB în 2026, Fitch anticipează 5,9%, iar Standard & Poor’s, 6,2%.

Liderul PNL subliniază că niciuna dintre cele trei agenții nu a retrogradat România și susține că acestea au analizat inclusiv obligațiile de plată ale statului.

Bolojan îl întreabă pe Grindeanu dacă pune la îndoială competența agențiilor de rating sau dacă acuză Ministerul Finanțelor că le-ar fi transmis informații incorecte, în condițiile în care PSD a avut reprezentanți la conducerea instituției pe parcursul acestui an.

Disputa privind banii europeni și deficitul trimestrial

O altă critică formulată de Bolojan privește interpretarea datelor privind deficitul bugetar.

Fostul premier susține că deficitul înregistrat într-un anumit trimestru nu trebuie confundat cu rezultatul de la finalul anului. Potrivit explicațiilor sale, statul a avansat cheltuieli pentru finalizarea investițiilor din PNRR, iar o parte dintre aceste sume urmează să fie recuperate prin cererile de plată 5 și 6.

Bolojan acuză totodată PSD că ar fi provocat pierderea unor fonduri europene prin nerespectarea țintelor de decarbonizare și neaprobarea legii salarizării.

Disputa vine după publicarea datelor Eurostat, care arată că România a înregistrat în trimestrul al doilea din 2026 un deficit trimestrial ajustat sezonier de 9,2% din PIB, cel mai ridicat din Uniunea Europeană.

Ministerul Finanțelor a precizat însă că indicatorul trimestrial, calculat conform metodologiei europene, nu poate fi comparat direct cu deficitul anual. Potrivit instituției, deficitul cumulat la nouă luni, calculat conform metodologiei naționale, era de 3,82% din PIB, față de ținta anuală de 6,2%.

De la ce a pornit conflictul. Grindeanu acuză facturi neachitate de peste 30 de miliarde de lei

Reacția lui Ilie Bolojan vine după ce Sorin Grindeanu a acuzat duminică fosta guvernare că a lăsat în urmă facturi neachitate și obligații financiare de peste 30 de miliarde de lei.

Liderul PSD a susținut că măsurile de austeritate nu au reușit să stabilizeze bugetul, dar au afectat economia și veniturile populației.

Grindeanu a mai afirmat că bugetul adoptat în aprilie ar fi fost epuizat în octombrie și a promis schimbarea direcției economice.

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