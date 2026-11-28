Ciprian Ciucu și-a exprimat, sâmbătă, îngrijorarea privind repartizarea fondurilor între Primăria Capitalei și primăriile de sector, în condițiile schimbării Guvernului și ale lipsei unei majorități în Consiliul General al Municipiului București (CGMB).

Invitat la Digi24, edilul a comparat Bucureștiul cu o țară, explicând că, spre deosebire de celelalte orașe din România, Capitala nu beneficiază de un mecanism predictibil de finanțare.

„Noi suntem ca o țară. (…) Prin legea bugetului, Guvernul alocă banii către București, în fiecare an”, a declarat Ciprian Ciucu.

Ciucu va solicita o întâlnire cu Nicușor Dan

Primarul general a precizat că a deschis deja o discuție de principiu cu Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și președintele PSD București, și că se bazează pe sprijinul șefului statului, care cunoaște situația financiară a Capitalei din perioada în care a condus municipalitatea.

„O să-i cer o întâlnire și o să-i cer sprijinul, pentru că sunt lucruri pe care trebuie să le facem neapărat în București”, a menționat Ciprian Ciucu.

Edilul a subliniat că nu îi cere președintelui să negocieze în locul său cu social-democrații, ci să îl susțină în demersurile privind finanțarea Capitalei.

„Am nevoie de dânsul să-mi țină partea”, a afirmat Ciucu, explicând că schimbarea componenței Guvernului a modificat raportul de forțe politice în negocierile bugetare.

Referendumul pentru repartizarea banilor Capitalei

Ciprian Ciucu a amintit că, la referendumul inițiat de Nicușor Dan în perioada mandatului său de primar general, bucureștenii au fost consultați cu privire la atribuirea către Consiliul General a dreptului de a decide repartizarea fondurilor între Primăria Capitalei și primăriile de sector.

„Trebuia ca, în urma acelui referendum, să apară în legea finanțelor publice, așa cum au votat bucureștenii. Dar nu s-a întâmplat acest lucru, nu ne-am înțeles în coaliție”, a declarat Ciucu.

Edilul a explicat că actuala componență a Consiliului General, în care PNL deține doar șapte dintre cele 55 de mandate, creează riscul ca o parte mai mare din fonduri să fie direcționată către sectoarele conduse de primari social-democrați.

Ciucu a precizat că, în negocierile anterioare, a reușit să ajungă la o formulă de repartizare a banilor acceptată atât de Primăria Generală, cât și de primăriile de sector, cu sprijinul Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Bucureștiul are nevoie de cel puțin 6,2 miliarde de lei în 2027

Primarul general a precizat că bugetul municipalității a crescut de la aproximativ 5,4 miliarde de lei la 6,2 miliarde de lei în 2026.

„Bucureștiul are nevoie de o sumă cel puțin echivalentă, dacă nu mai mare”, a declarat Ciucu, referindu-se la bugetul pentru 2027.

Edilul a explicat că Primăria Capitalei are nevoie de mai mulți bani decât primăriile de sector, deoarece asigură serviciile publice care presupun cele mai mari cheltuieli: transportul public, termoficarea, alimentarea cu apă și canalizarea, iluminatul public, consolidarea clădirilor cu risc seismic și administrarea spitalelor.

„Este foarte grea planificarea strategică și bugetară pe proiecte mari, (…) atât timp cât ai la dispoziție doar jumătate din banii care îi revin orașului”, a precizat Ciucu.

Subvențiile consumă până la trei sferturi din fondurile alocate de Guvern

Între două treimi și trei sferturi din fondurile pe care Primăria Capitalei le primește de la Guvern sunt direcționate către subvențiile pentru transportul public și termoficare, potrivit estimărilor prezentate de Ciprian Ciucu.