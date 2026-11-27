Primele ninsori din acest sezon sunt așteptate în București sâmbătă, 28 noiembrie, în cursul după-amiezii. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), până duminică seara sunt anunțate precipitații mixte, intensificări ale vântului, o răcire accentuată a vremii și ninsori viscolite.

Comandamentul de deszăpezire al municipiului București s-a întrunit vineri, înaintea primului episod de iarnă anunțat de meteorologi. În cadrul ședinței au fost stabilite măsurile de intervenție și modul de coordonare a instituțiilor implicate, a transmis Primăria Municipiului București (PMB).

La reuniune au participat reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), ai operatorilor de salubrizare din toate cele șase sectoare, ai Societății de Transport București (STB), Administrației Străzilor, serviciilor de asistență socială, Apa Nova, Termoenergetica, ANM și Poliției Locale.

Transportul public și zonele spitalelor, prioritare la deszăpezire

Primăria Capitalei va coordona, monitoriza și controla activitatea operatorilor de salubrizare, în timp ce primăriile de sector vor fi responsabile de intervențiile propriu-zise de deszăpezire.

Primarul general a solicitat constituirea unui punct unic de comandă la ISU, unde să fie centralizate toate informațiile privind intervențiile.

„Trebuie prioritizată circulația STB, zona spitalelor și a serviciilor generale de urgență, a școlilor și instituțiilor publice. Securizați șantierele, monitorizați și remediați cu prioritate semaforizarea. Și mare grijă la oamenii străzii, care trebuie duși în adăposturi”, a menționat edilul.

Ciucu le-a cerut operatorilor de salubrizare să acorde o atenție deosebită aplicării substanțelor antiderapante, astfel încât să protejeze arborii, arbuștii și spațiile verzi amenajate. „Atenție la amenajările făcute! Instruiți oamenii, mergeți cu ei înainte pe trasee, să vadă. Nu e important doar să intervenim repede, ci și cum intervenim”, le-a transmis acestora primarul general.

Peste 22.000 de tone de material antiderapant

Operatorii de salubrizare au prezentat numărul utilajelor și al angajaților disponibili pentru intervenții, precum și stocurile de materiale antiderapante.

În Sectorul 1, Romprest dispune de 49 de utilaje, 279 de muncitori și 2.220 de tone de material antiderapant, iar în Sectorul 2, Supercom are la dispoziție 77 de utilaje, 519 muncitori și 5.500 de tone de material antiderapant.

În Sectorul 3, Direcția Generală de Salubritate poate interveni cu 30 de utilaje și 260 de muncitori, având un stoc de 4.207 tone de material antiderapant. În Sectorul 4, operatorul Bin Go Solution dispune de 70 de utilaje, 540 de muncitori și 4.000 de tone de material antiderapant.

În Sectorul 5 sunt disponibile 80 de utilaje, 295 de muncitori și 4.500 de tone de material antiderapant, iar în Sectorul 6, Administrația Serviciului Public de Salubrizare are la dispoziție 64 de utilaje, 320 de muncitori și un stoc de 1.607 tone de material antiderapant.

Societatea de Transport București dispune, la rândul său, de 34 de utilaje, 556 de muncitori și 30 de tone de material antiderapant.

Unde pot semnala bucureștenii problemele legate de deszăpezire

Locuitorii Capitalei pot semnala eventualele probleme la dispeceratul Primăriei Municipiului București, la numărul de telefon 031.9898, sau direct operatorilor de salubrizare din sectoarele în care locuiesc.