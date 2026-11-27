Sistemul de management al traficului din București va fi modernizat cu fonduri europene de coeziune. Potrivit primarului general, investiția urmărește fluidizarea circulației, creșterea siguranței rutiere, reducerea poluării și acordarea de prioritate în trafic vehiculelor de transport public.

Ciprian Ciucu a explicat vineri că actuala infrastructură de semaforizare este învechită, iar proiectul, finanțat inițial prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a fost reluat prin identificarea unei alte surse de finanțare.

„Actualul sistem de management al traficului este vechi, abia îl mai ținem în viață. Senzorii sunt vechi, prăjiți, e o minune că mai funcționează”, a transmis edilul.

Finanțare nerambursabilă de peste 85 de milioane de lei

Valoarea totală a primei etape a proiectului, denumit Bucharest Traffic Management System (BTMS), este de 261.998.433 de lei, din care 85.354.341,33 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă.

Prima etapă a proiectului prevede modernizarea sistemului de semaforizare în 92 de intersecții și treceri de pietoni, prin introducerea unor semafoare care își adaptează timpii de funcționare la condițiile de trafic, instalarea senzorilor de detecție și a sistemelor de monitorizare video, precum și acordarea de prioritate vehiculelor de transport public.

Investiția include și modernizarea centrului de trafic existent, atât a centrului de date, cât și a celui de comandă și monitorizare. Vor fi modernizate, de asemenea, echipamentele și aplicațiile informatice necesare colectării, procesării, stocării și schimbului de date între sistemele inteligente de transport (ITS).

Alte 185 de intersecții, incluse în a doua etapă

Municipalitatea lucrează deja la pregătirea celei de-a doua etape a proiectului, care prevede introducerea semaforizării inteligente în alte 185 de intersecții.

Primarul general și-a exprimat speranța că Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) va acorda prioritate acestui proiect și va aloca o finanțare mai mare pentru etapa a doua.

Ciprian Ciucu a făcut referire și la disconfortul pe care noile lucrări îl vor genera în Capitală, subliniind însă necesitatea modernizării infrastructurii.

„Da, știu, alte lucrări… Dar orașele nu se transformă singure. Doar se învechesc, se strică…”, a transmis edilul.