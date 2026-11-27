Doi cetățeni ai Republicii Moldova, urmăriți internațional de autoritățile germane, au fost depistați joi, 26 noiembrie, la frontiera de est a României, la un interval de aproximativ trei ore.

Poliția de Frontieră a anunțat că bărbații au fost identificați în timpul verificărilor documentelor de călătorie, la punctele de trecere a frontierei Stânca, din județul Botoșani, și Oancea, din județul Galați. Ambii au fost predați ulterior echipelor operative ale Poliției Române.

Urmărit internațional pentru infracțiuni contra patrimoniului

Primul dintre cei doi cetățeni moldoveni, în vârstă de 35 de ani, a fost depistat la ora 13.20, la Punctul de Trecere a Frontierei Oancea, din județul Galați. Bărbatul era pasager într-un autoturism.

În timpul controlului de frontieră, polițiștii au descoperit că autoritățile germane emiseseră pe numele său o alertă, începând cu data de 23 aprilie, pentru infracțiuni contra patrimoniului săvârșite pe teritoriul Germaniei.

Bărbatul a fost reținut și predat polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Galați.

Căutat din 2024

Trei ore mai târziu, un alt cetățean moldovean, în vârstă de 24 de ani, s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Stânca, din județul Botoșani. Tânărul era pasager într-un autocar care se deplasa spre Cehia.

În timpul verificărilor, polițiștii de frontieră au constatat că pe numele acestuia exista, din anul 2024, o alertă emisă de autoritățile germane privind punerea în executare a unui mandat de arestare.

Bărbatul este cercetat în Germania pentru săvârșirea unor fapte de violență. Acesta a fost preluat de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani.