Potrivit unui comunicat de presă transmis vineri de CNAS, lucrările vizează și compatibilizarea funcționalității de card de sănătate cu cea a cărții electronice de identitate (CEI).

În acest context, furnizorii de aplicații informatice vor fi informați de către casele de asigurări de sănătate despre publicarea kitului SDK de către CNAS. Acesta va permite implementarea noilor specificații tehnice și adaptarea aplicațiilor utilizate în sistemul medical.

CNAS precizează că remedierea problemelor reprezintă o prioritate, astfel încât serviciile medicale să poată fi validate prin semnarea cu cardul național de sănătate sau cu cartea electronică de identitate.

Reprezentanții instituției dau asigurări că, pe durata intervențiilor tehnice, sunt menținute măsurile necesare pentru continuitatea acordării și decontării serviciilor medicale, în conformitate cu legislația în vigoare.

Totodată, CNAS subliniază că problemele tehnice ale sistemului informatic nu împiedică accesul persoanelor asigurate la serviciile medicale de care au nevoie.

Instituția anunță și că va comunica transparent informațiile privind evoluția intervențiilor și momentul în care sistemul va reveni la parametri normali de funcționare.