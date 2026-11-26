Insuficiența cardiacă este o afecțiune cronică în care inima nu mai poate pompa suficient sânge pentru a acoperi nevoile organismului. Diagnosticarea timpurie, respectarea tratamentului și controalele periodice pot reduce riscul complicațiilor și al spitalizărilor.

Ce simptome pot indica insuficiența cardiacă

Printre principalele semne ale bolii se numără dificultățile de respirație, oboseala neobișnuită, scăderea capacității de efort, umflarea picioarelor și a gleznelor, precum și creșterea rapidă în greutate din cauza acumulării de lichide.

CNAS atrage atenția și asupra importanței prevenției. Hipertensiunea arterială, diabetul, colesterolul crescut, obezitatea, bolile coronariene și afecțiunile renale sunt factori care pot contribui la apariția sau agravarea insuficienței cardiace.

Adulții pot beneficia anual de până la trei consultații preventive la medicul de familie, în condițiile reglementărilor în vigoare. Aceste servicii sunt accesibile inclusiv persoanelor neasigurate, prin pachetul minimal de servicii medicale.

Ce investigații sunt decontate de CNAS

În cazul suspiciunii de insuficiență cardiacă, medicul de familie poate recomanda un consult cardiologic și investigațiile necesare stabilirii diagnosticului.

Printre serviciile care pot fi decontate, în condițiile legii și la recomandarea medicului, se numără:

– electrocardograma;

– ecocardiografia;

– monitorizarea Holter;

– analizele de laborator;

– radiografia toracică;

– investigațiile imagistice avansate, atunci când sunt indicate.

Pentru evaluările care nu pot fi realizate în ambulatoriu, pacienții pot beneficia și de servicii în regim de spitalizare de zi.

Tratamentul este stabilit de medicul cardiolog, în funcție de severitatea bolii, simptome și afecțiunile asociate. Medicamentele pot fi compensate sau gratuite, în funcție de indicația medicală, lista aprobată și protocoalele terapeutice aplicabile.

La ce servicii medicale au acces pacienții cu insuficiență cardiacă

Potrivit ghidului CNAS, pacienții asigurați pot beneficia de mai multe tipuri de servicii pentru monitorizarea și tratarea bolii:

– Consultații la medicul de familie: o consultație pe lună pentru monitorizarea afecțiunilor cronice, inclusiv la distanță;

– Consultații la cardiolog: până la patru consultații pe trimestru, cel mult două pe lună, fără bilet de trimitere pentru pacienții cu insuficiență cardiacă cronică deja diagnosticată;

– Monitorizare în spitalizare de zi: servicii dedicate evaluării pacienților, o dată pe trimestru;

– Medicamente compensate sau gratuite: în funcție de recomandarea medicului și de reglementările aplicabile;

– Proceduri și dispozitive medicale: prin Programul național de boli cardiovasculare, inclusiv stimulatoare cardiace și defibrilatoare implantabile, pentru pacienții care îndeplinesc criteriile medicale;

– Recuperare medicală: proceduri decontate în ambulatoriu pentru cel mult 21 de zile pe an, în maximum două serii;

– Îngrijiri medicale și paliative la domiciliu: atunci când starea pacientului impune aceste servicii și sunt îndeplinite condițiile legale;

– Dispozitive pentru oxigenoterapie și suport respirator: acordate prin închiriere, la recomandarea medicului specialist.

În cazul formelor avansate ale bolii, medicii pot recomanda și tratamente intervenționale sau chirurgicale, precum și dispozitive de asistare a circulației.

Când trebuie apelat de urgență 112

Ghidul atrage atenția asupra semnelor care pot indica agravarea insuficienței cardiace. Dificultățile severe de respirație, durerile în piept, pierderea stării de conștiență sau confuzia apărută brusc impun solicitarea imediată a ajutorului medical prin 112.

Asistența medicală de urgență este acordată indiferent de calitatea de asigurat, iar internarea în situații de urgență nu necesită bilet de trimitere.

Pacienții sunt încurajați să își monitorizeze zilnic greutatea, tensiunea arterială și pulsul, potrivit recomandărilor medicului. O creștere în greutate de peste două kilograme în trei zile sau accentuarea umflăturilor și a dificultăților de respirație necesită contactarea medicului în aceeași zi.

Unde poate fi consultat ghidul CNAS

Președintele CNAS, Larisa Mezinu-Bălan, subliniază importanța diagnosticării timpurii, a tratamentului adecvat și a monitorizării constante pentru ținerea sub control a bolii.

„Este important ca fiecare pacient să știe că are la dispoziție servicii medicale pentru prevenție, diagnostic, tratament și recuperare, în condițiile legii”, a transmis aceasta.

Ghidul complet „Insuficiența cardiacă: traseul pacientului, de la prevenție la monitorizare, și ce susține asigurarea socială de sănătate” poate fi consultat pe site-ul CNAS, în secțiunea „Informații asigurați/neasigurați”, subsecțiunea „Ghiduri afecțiuni”.

Documentul este disponibil https://cnas.ro/wp-content/uploads/2026/11/Traseul_pacientului_insuficienta_cardiaca.pdf, precum și pe portalul e-SănătateaMea.

Lista furnizorilor de servicii medicale aflați în contract cu casele de asigurări poate fi consultată pe site-ul CNAS.