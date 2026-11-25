Pe baza rezultatelor obținute în urma examinărilor detaliate, medicul supraspecializat în reproducere umană asistată medical, recomandă cea mai potrivită strategie terapeutică, adaptată particularităților cuplului.

Astfel, specialistul poate indica tratament pentru o afecțiune care provoacă infertilitate sau o procedură de reproducere umană asistată medical, precum inseminarea intrauterină, care implică introducerea spermatozoizilor pregătiți în laborator direct în uter, sau FIV, adică fertilizare in vitro, prin care ovocitele sunt fecundate în laborator, în vederea obținerii de embrioni pentru transferul în uter.

Evaluarea infertilității urmărește, printre altele, aprecierea funcției ovariene, a permeabilității trompelor uterine și a anatomiei uterului, precum și evaluarea numărului, mobilității și morfologiei spermatozoizilor. Investigațiile sunt stabilite de medic în funcție de istoricul medical și de particularitățile fiecărui partener.

La Centrul FIV SANADOR, cuplurile care întâmpină dificultăți în obținerea unei sarcini au acces la consultații realizate de medici specializați în reproducere umană asistată medical. Evaluarea poate fi completată, în funcție de necesitățile fiecărui caz, de consultații de obstetrică-ginecologie, urologie, andrologie sau endocrinologie, în cadrul SANADOR. După finalizarea evaluării, medicul discută cu fiecare cuplu opțiunile terapeutice disponibile și explică procedura recomandată, beneficiile și pașii de urmat.

Opțiunile de reproducere umană asistată medical includ inseminarea artificială și fertilizarea in vitro (FIV), realizată prin diferite tehnici și protocoale. În funcție de recomandarea medicală, FIV poate fi efectuată pe ciclu natural sau cu stimulare ovariană, utilizând ovocitele și spermatozoizii cuplului ori celule reproductive donate. Pentru facilitarea fecundării ovocitelor poate fi utilizată și tehnica ICSI, care presupune injectarea unui spermatozoid direct în ovocit. Ulterior, după obținerea embrionilor, medicul poate recomanda transferul electiv al unui singur embrion în uter, o abordare care reduce riscul de sarcină multiplă.

Realizarea procedurilor de fertilizare in vitro necesită infrastructură medicală specializată. Centrul FIV SANADOR dispune de spații pentru intervenții ginecologice și supraveghere postanestezică, laborator de embriologie pentru fertilizarea ovocitelor și cultivarea embrionilor, laborator de andrologie pentru analiza și prelucrarea probelor de spermă, precum și spații dedicate pentru crioconservare de ovocite, spermatozoizi și embrioni. Centrul funcționează în cadrul Spitalului de Zi SANADOR Floreasca, unde pacienții beneficiază de consultații și proceduri medicale în regim ambulatoriu sau cu spitalizare de zi, conform recomandării medicale.