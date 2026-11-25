Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat semnarea certificatelor sanitar-veterinare care stabilesc condițiile pentru exportul de ovine vii și carcase de ovine către Regatul Hașemit al Iordaniei.

Documentele au fost semnate de președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, și de Mosbah Al-Tarawneh, secretar general adjunct pentru zootehnie în Ministerul Agriculturii din Iordania și conducătorul delegației iordaniene.

Inspectorii iordanieni au verificat ferme și operatori economici din Constanța și Tulcea

Semnarea certificatelor a fost precedată de o serie de vizite efectuate de reprezentanții Iordaniei la operatori economici din județele Constanța și Tulcea.

În timpul controalelor, delegația a analizat condițiile de biosecuritate, activitățile de procesare și respectarea măsurilor sanitar-veterinare.

Acordul a fost oficializat la o zi după întâlnirea organizată la Consiliul Județean Constanța, în cadrul demersurilor pentru facilitarea comerțului cu animale și produse de origine animală.

Certificatele semnate definesc cerințele pe care exportatorii români trebuie să le îndeplinească pentru a putea livra animale vii și carcase de ovine pe piața iordaniană.

ANSVSA: Primele transporturi pot pleca imediat după ridicarea restricțiilor

Președintele ANSVSA a explicat că documentele reprezintă rezultatul verificărilor efectuate în teren și al colaborării dintre specialiștii români și cei iordanieni.

„Avem cadrul pregătit. În ziua în care exporturile vor fi deblocate, primele transporturi spre Iordania pot pleca fără întârziere”, a declarat Alexandru Nicolae Bociu.

Oficialul a subliniat că reprezentanții Iordaniei au putut observa direct modul în care își desfășoară activitatea crescătorii de animale și procesatorii din România.

Totuși, semnarea certificatelor nu echivalează cu ridicarea automată a restricțiilor comerciale, ci pregătește cadrul necesar reluării livrărilor.

Vaccinarea oilor și caprelor, prezentată drept o condiție pentru reluarea exporturilor

ANSVSA a transmis și un mesaj referitor la campania de vaccinare a ovinelor și caprinelor, în contextul informațiilor potrivit cărora imunizarea animalelor ar putea împiedica exporturile.

Instituția respinge această interpretare și susține că vaccinarea contribuie la securizarea comerțului internațional cu animale.

Potrivit autorității, o campanie de vaccinare eficientă și transparentă este esențială pentru ridicarea sustenabilă a restricțiilor.

Reprezentanții ANSVSA afirmă că cererea pentru ovine românești este în creștere în Orientul Mijlociu, regiune care reprezintă o destinație importantă pentru producătorii autohtoni.

Iordania se numără printre piețele relevante din afara Uniunii Europene pentru sectorul ovin din România. Autoritățile anunță că vor continua negocierile cu partenerii comerciali externi pentru a facilita accesul crescătorilor români la noi oportunități de export.