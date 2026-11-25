Într-un interviu exclusiv pentru MEDIAFAX Italia, antreprenorul român Ovidiu Burdușa, stabilit de mulți ani în capitala Italiei, critică lipsa de transparență privind utilizarea banilor colectați de autorități și vorbește despre problemele orașului: curățenia, transportul public și birocrația.

Roma aplică taxe de ședere cuprinse între 4 și 10 euro de persoană pe noapte, în funcție de categoria hotelului, iar din februarie 2026 turiștii plătesc 2 euro pentru accesul în zona interioară a Fontanei di Trevi.

Antreprenorul român Ovidiu Burdușa, care activează în industria ospitalității din Roma, consideră că taxele sunt necesare, dar că autoritățile ar trebui să explice mai clar cum folosesc banii încasați.

Acesta susține că promisiunile privind îmbunătățirea curățeniei, transportului public și serviciilor turistice nu s-au concretizat suficient, deși taxele au crescut de-a lungul anilor.

Burdușa afirmă că a întâlnit turiști nemulțumiți, inclusiv persoane care au refuzat să plătească taxa de ședere, dar precizează că majoritatea acceptă costurile atunci când sunt informate din timp.

Pentru românii care intenționează să viziteze Roma în 2027, antreprenorul recomandă călătoriile în extrasezon, rezervările făcute din timp și planificarea atentă a obiectivelor turistice, pentru a reduce cheltuielile.

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