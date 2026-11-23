Un apartament în Upper West Side, lângă Central Park, de pe 16 decembrie până pe 4 ianuarie, fără chirie. Singura condiție: să ai grijă de o pisică diabetică, care are nevoie de două injecții cu insulină pe zi. Astfel de anunțuri se înmulțesc de sărbători. House sitting la New York a devenit o soluție pentru turiștii cu buget mic, scrie Fanpage.

Ce este house sitting

Proprietarii care pleacă în vacanță caută pe cineva care să stea în casa lor cât lipsesc. În schimb, acesta primește cazare gratuită. Cererea crește mereu de sărbători, mai ales în Manhattan și Brooklyn.

Anunțurile apar pe platforme specializate, precum TrustedHousesitters. Candidații își fac un profil, în care scriu câte ceva despre ei și despre experiența lor.

Ce trebuie să faci în schimbul cazării

Oferta pare un vis, dar vine cu responsabilități. Cel ales trebuie să ude plantele, să plimbe câinii și să hrănească pisicile. Mai trebuie să ridice corespondența și să stea efectiv în apartament.

Alte anunțuri cer grijă pentru un corgi în Park Slope. În Upper East Side, cineva caută o persoană pentru o pisică și un pui de pisică.

Asta înseamnă că nu poți petrece toată ziua plimbându-te prin oraș.

Cazarea e gratuită, dar vacanța nu

Fanpage scrie că turiștii plătesc doar biletul de avion. În realitate, platformele cer de obicei o taxă anuală. La TrustedHousesitters, abonamentul pentru cei care vor să stea în casele altora pornește de la 129 de dolari pe an.

Din 2026, majoritatea membrilor plătește și o taxă de rezervare de 12 dolari pentru fiecare ședere.

Pentru românii cu pașaport românesc mai este o problemă: viza.