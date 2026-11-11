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Scene șocante într-un autobuz din SUA / Doi cai au intrat pe o ușă și au ieșit pe alta

Autoritățile din Detroit investighează un incident neobișnuit în care doi cai înșeuați au fost conduși în interiorul unui autobuz de transport public. Momentul a fost surprins într-o înregistrare video viralizată pe internet.
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Luiza Moldovan
11 nov. 2026, 14:36, Life-Inedit
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Potrivit Departamentului de Transport din Detroit (DDOT), incidentul a avut loc sâmbătă, în zona 7 Mile East, în apropierea străzii Strasburg.

În imaginile video se observă două persoane care conduc caii în autobuz, în timp ce vehiculul se afla oprit într-o stație.

După câteva secunde, cele două animale și însoțitorii lor coboară pe ușile din spate.

Într-un comunicat transmis marți, reprezentanții DDOT au confirmat că au luat cunoștință de incident și că analizează circumstanțele în care s-a produs incidentul.

„Nu este în conformitate cu politica”

„Luăm măsurile necesare pentru a aborda acest incident, întrucât comportamentul nu este în conformitate cu politica DDOT și ar putea crea o situație nesigură și inconfortabilă pentru pasageri”, au transmis oficialii.

Deocamdată, nu se știe câți călători se aflau în autobuz în momentul în care cei doi cai au fost conduși în interiorul acestuia.

Doar animalele de asistență au voie în mijloacele de transport în comun

Regulamentul transportului public din Detroit permite accesul în autobuze doar al animalelor de asistență.

Acestea trebuie să fie permanent sub controlul persoanei cu dizabilități pe care o însoțesc, nu au voie să ocupe un scaun și trebuie să stea pe podea sau în poala însoțitorului.

Autoritățile nu au oferit, până în prezent, detalii suplimentare despre persoanele implicate sau eventualele măsuri care vor fi luate în urma anchetei.

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