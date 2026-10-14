Trăsurile cu cai vor fi interzise într-o metropolă americană. De ce a fost luată decizia

Celebrele trăsuri trase de cai din New York City vor deveni istorie. Primarul Zohran Mamdani și președintele Consiliului Municipal, Julie Menin, au ajuns la un acord privind o lege locală care vizează eliminarea plimbărilor cu trăsura.

Se preconizează că Menin va supune proiectul de lege la vot în spre sfârșitul acestei luni, a declarat un purtător de cuvânt pentru CNN. Interdicția, care va fi implementată etapizat, va intra în vigoare la 1 iunie 2028.

De ce a apărut proiectul

Măsura este luată după ani de critici din partea activiștilor pentru drepturile animalelor. Ei susțin că animalele sunt suprasolicitate, se sperie ușor și trăiesc în grajduri necorespunzătoare, în timp ce vizitiii încalcă reglementările orașului. Proprietarii de cai și trăsuri au respins acuzațiile, susținând că animalele sunt bine îngrijite, iar grajdurile respectă normele în vigoare.

Grupul „New Yorkers for Clean, Livable and Safe Streets” (NYCLASS-Newyorkezi pentru străzi curate, locuibile și sigure) a militat pentru această interdicție timp de mai mulți ani. Reprezentanții asociațiilor au afirmat că măsura va pune în sfârșit capăt „trăsurilor trase de cai, crude și periculoase”.

Un accident a încurajat proiectul

Încercările activiștilor de a interzice această atracție veche de un secol au căpătat un nou impuls în urma decesului unui turist în vârstă de 18 ani. Acesta a murit vara trecută după ce a fost aruncat dintr-o trăsură scăpată de sub control în Central Park. În replică, administratorii celebrului parc au spus că tânărul este singura persoană care a murit într-un accident cu trăsură de când acestea au fost introduse, în urmă cu peste 150 de ani.

Experții estimează că proiectul va trece rapid prin Consiliul Municipal și va fi aprobat fără probleme. Persoanele implicate în activitate vor fi ajutate de autorități pentru a se recalifica profesional.