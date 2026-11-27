Patru membri ai comunității Martorii lui Iehova au fost condamnați pentru activități „extremiste” în Crimeea, anexată de Rusia, și au primit pedepse de până la opt ani de închisoare. Sentințele se numără printre cele mai dure aplicate membrilor grupului de când Moscova a interzis organizația, în 2017, relatează Reuters.

Pedepse de până la opt ani de închisoare

Jarrod Lopes, purtător de cuvânt al comunității creștine, cu sediul la New York, a declarat că procesul s-a bazat pe declarațiile unor martori secreți și pe interceptarea convorbirilor dintre credincioși.

Potrivit acestuia, Alexander Kopilets a fost condamnat la opt ani de închisoare, Alexander Voronchikhin la șapte ani și jumătate, iar Dmitrii Zakharevich la șase ani și jumătate. Yekaterina Demidova a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare.

Alți șase membri ai comunității au primit, de-a lungul anilor, condamnări de câte opt ani de închisoare, acestea fiind cele mai dure pedepse aplicate de Rusia în dosare legate de grup, a precizat Lopes.

Reuters a solicitat un punct de vedere din partea instanței.

Rusia a interzis organizația în 2017

Martorii lui Iehova sunt cunoscuți pentru activitățile de evanghelizare din ușă în ușă și pentru interpretarea literală a Bibliei. Rusia a interzis organizația, declarând-o „extremistă”, în 2017.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a cărei autoritate nu mai este recunoscută de Rusia, a decis în 2022 că interdicția încalcă drepturile grupului la libertatea religioasă, libertatea de exprimare și libertatea de asociere. Măsura a fost criticată și de Comitetul ONU pentru Drepturile Omului.

Inculpații susțin că își practicau credința în mod pașnic

În declarațiile făcute în fața instanței din Crimeea, anexată de Rusia de la Ucraina în 2014, inculpații au susținut că sunt nevinovați și că își practicau credința în mod pașnic, a declarat Lopes.

„Închiderea oamenilor și separarea lor de familii pentru că citesc Biblia în mod pașnic și îi cântă Dumnezeului lor nu reprezintă aplicarea legii, ci o batjocură la adresa statului de drept”, a afirmat purtătorul de cuvânt.

Potrivit acestuia, 185 de Martori ai lui Iehova sunt în prezent încarcerați în Rusia.