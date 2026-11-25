Fotbalistul în vârstă de 31 de ani a primit, de asemenea, interdicția de a conduce timp de doi ani și a fost obligat să efectueze 100 de ore de muncă în folosul comunității. Pentru refuzul de a furniza o probă de sânge, instanța a stabilit o pedeapsă de două luni de închisoare cu suspendare, care se va executa concomitent cu pedeapsa principală. Sterling trebuie să plătească și o suprataxă de 187 de lire sterline, precum și cheltuieli de judecată de 85 de lire.

Sentința a fost pronunțată miercuri, la Tribunalul din Basingstoke, după un accident în care fotbalistul a fost implicat în luna mai, în apropierea autostrăzii M3, în comitatul Hampshire.

Sterling a recunoscut că a condus periculos pe autostrăzile M3 și M25, precum și pe drumul A327 și pe Minley Road. De asemenea, el a admis că deținea protoxid de azot, cunoscut și sub denumirea de „gaz ilariant”, clasificat drept drog de categoria C în Marea Britanie, și că nu a furnizat o probă pentru analiză.

Detalii despre incident

Potrivit informațiilor prezentate în instanță, martorii au observat automobilul Lamborghini al fotbalistului deplasându-se haotic printre benzi, iar unul dintre aceștia a declarat că l-a văzut inhalând dintr-un balon alb. Când polițiștii au ajuns la locul accidentului, Sterling se afla pe scaunul pasagerului și avea două recipiente de protoxid de azot pe genunchi. Ulterior, el a recunoscut că se afla la volan.

Judecătoarea Kirsty Allman a declarat că Sterling a luat o decizie „deliberată și complet egoistă” atunci când a condus fără să fi dormit suficient și în timp ce consuma protoxid de azot, conform BBC. Potrivit acesteia, comportamentul său a expus un număr mare de participanți la trafic unui risc semnificativ de vătămare gravă, inclusiv prin conducerea pe două autostrăzi în timpul orei de vârf.

Apărarea a invocat caracterul anterior ireproșabil al fotbalistului și activitatea sa caritabilă. Avocatul Jason Bartfeld a declarat că Sterling a identificat mecanismele nesănătoase prin care a încercat să facă față unei perioade dificile din carieră și că a început să le corecteze. El a mai spus că jucătorul este hotărât să nu mai ajungă în fața unei instanțe penale.

Raheem Sterling are 82 de selecții în naționala Angliei, ultima la Cupa Mondială din 2022. De-a lungul carierei, a evoluat pentru Liverpool, Manchester City și Chelsea, cu care a câștigat patru titluri în Premier League. A jucat ulterior la Feyenoord, în Țările de Jos, iar în prezent nu are contract cu niciun club.