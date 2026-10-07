Topul fotbaliștilor liberi de contract: Cluburile mari se bat pe starurile rămase fără echipă

Karim Benzema, Jadon Sancho și Dani Carvajal sunt acum fără echipă și pot semna oricând, fără vreo sumă de transfer. Sunt printre cei mai valoroși 15 fotbaliști liberi de contract.

Fereastra de transferuri s-a închis, dar jucătorii fără contract se pot muta oricând, potrivit Football365. Clasamentul a fost făcut în funcție de cotațiile Transfermarkt.

Pe primul loc este Jadon Sancho, plecat de la Manchester United. Clubul nu a vrut un nou împrumut din cauza contractului care expira. Englezul ar avea oferte în Premier League, dar acestea ar putea fi doar zvonuri lansate de agent.

Locul al doilea îi revine lui Oleksandr Zinchenko, fost jucător la Ajax. Fundașul ucrainean are ligamentele genunchiului rupte și ar putea rămâne mult timp fără echipă.

Podiumul este completat de Riyad Mahrez, care a plecat de la Al-Ahli și s-ar îndrepta spre Qatar. Urmează Raphael Guerreiro, liber după Bayern München, dorit de Roma și Olympiacos.

Benzema a plecat de la Al-Hilal de comun acord. Everton are nevoie de un atacant, dar Bayer Leverkusen ar putea fi următoarea destinație a francezului.

Dani Carvajal, liber după despărțirea de Real Madrid, a câștigat practic totul în fotbal. Spaniolul ar prefera AC Milan unei oferte de la Fulham, crede publicația britanică.

În top apar și Mauro Icardi, Wilfried Zaha și Anthony Martial, ultimii doi asociați cu Malaga. Lista mai include pe Abdoulaye Doucouré, Adam Webster și Felipe Carballo.

Raheem Sterling este pe locul 13, dar e puțin probabil să joace curând. Fostul atacant al lui Feyenoord a pledat vinovat pentru conducere periculoasă. El ar fi condus un Lamborghini la ora de vârf, inhalând protoxid de azot, și riscă închisoarea.