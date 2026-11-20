„Atacantul Petru Popescu va evolua începând din luna ianuarie 2027 la FCSB! El a semnat un contract pe o durată de doi ani cu multipla campioană a României”, a transmis FC Petrocub într-o postare pe Facebook.

Petru Popescu a ajuns la FC Petrocub la începutul anului 2025. De atunci, atacantul a înscris 23 de goluri în 52 de meciuri disputate în prima ligă a campionatului din Republica Moldova.

În sezonul 2025-2026, fotbalistul a marcat 15 goluri și a încheiat pe locul al doilea în clasamentul golgheterilor, contribuind la câștigarea titlului de campioană de către Petrocub.

Atacantul a înscris și două goluri în preliminariile competițiilor europene, împotriva echipelor Egnatia și Borac, în Liga Campionilor, respectiv Conference League. De asemenea, a marcat de trei ori în Cupa Moldovei.

În 2026, Petru Popescu a debutat la echipa națională a Republicii Moldova, pentru care a înscris patru goluri în zece partide. Trei dintre acestea au fost marcate împotriva Kazahstanului, în Liga Națiunilor.

Transferul fusese anunțat încă de miercuri, 18 noiembrie, de patronul FCSB, Gigi Becali. Potrivit declarațiilor acestuia, clubul bucureștean a plătit 250.000 de euro pentru atacantul moldovean, care va avea un salariu lunar de 10.000 de euro.