„Mi-a fost dat și mie să sufăr de mic pentru că nu aveam tată. De aceea sunt recunoscător vieții, care mi-a dat această șansă frumoasă: că el m-a ales pe mine drept fiu și eu l-am ales pe el drept tată”. Sunt cuvintele lui Walter Samuel despre omul căruia îi poartă numele, conform viapais.com.

Campionul mondial cu Argentina ca antrenor secund s-a născut Walter Luján, iar povestea lui a revenit în atenție acum, după ce a stat pentru ultima oară pe banca naționalei, alături de Lionel Scaloni, potrivit publicației argentiniene Vía País.

Copilăria fără tată

Walter s-a născut pe 23 martie 1978 la Laborde, în provincia Córdoba, și a crescut la Firmat, împreună cu mama și surorile lui, Mariana și Marisol. Tatăl biologic își abandonase familia. Purta numele mamei, Luján.

Când avea patru ani, în viața lui a apărut Oscar Samuel, noul partener al mamei. Nici Oscar nu avusese tată. Băiatul și bărbatul s-au apropiat atât de mult încât au ajuns să împartă același nume.

Primul pas spre fotbal, alături de el

Oscar l-a dus la șase ani la clubul Argentino din Firmat, unde a început să joace fotbal. I-a urmărit apoi fiecare pas. La 13 ani, Walter a ajuns la juniorii lui Newell’s Old Boys, iar pe 16 iunie 1996 a debutat în prima ligă, încă sub numele Luján.

Ziua în care a devenit Samuel

La 18 ani, când începea să devină profesionist, Walter a renunțat la numele de naștere și l-a luat pe al omului care îl crescuse. Nu a fost o decizie de carieră, ci un gest de fiu. „Așa a vrut el. Mi-a produs o mare satisfacție”, povestea Oscar Samuel, emoționat, în 1998, pentru revista El Gráfico.

Ce a construit cu numele tatălui

Sub numele Samuel, a devenit unul dintre cei mai buni fundași ai generației sale. A câștigat Copa Libertadores cu Boca Juniors, a jucat la AS Roma și Real Madrid, iar cu Inter a cucerit Liga Campionilor în 2010.

Ca antrenor secund al lui Scaloni, a câștigat Copa América, Finalissima și Campionatul Mondial din Qatar. După Mondialul din 2026, a anunțat că pleacă din staff pentru a deveni antrenor principal.