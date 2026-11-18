„Vedeți? Recuperarea e în curs. Au trecut șase săptămâni. Am avut cancer la ureche”, a spus Connors, arătând spre cameră urechea bandajată.

Fostul lider mondial, în vârstă de 74 de ani, a făcut dezvăluirea în cel mai recent episod al podcastului „Advantage Connors”, pe care îl realizează împreună cu fiul său, Brett, potrivit EssentiallySports. Până acum, ținuse diagnosticul secret.

„Folosiți crema de soare. Faceți-vă un bine și nu treceți prin asta. Mi-au reconstruit urechea. O să vă arăt rezultatul final”, a adăugat el.

Connors spune că totul merge bine și și-a lăudat doctori’a, pe care a numit-o „extraordinară”. Mai are o operație programată, iar medicii continuă reconstrucția urechii.

Greșeala din tinerețe

Americanul crede că s-a îmbolnăvit pentru că nu a folosit niciodată cremă de soare. Șepcile de baseball au agravat problema. „Am urechile astea mici de spiriduș irlandez, iar șapca mi le împingea și mai mult în afară”, a explicat el. „Căutam arsura și bronzul adevărat. Am pielea deschisă de irlandez, așa că singurul bronz pe care îl prindeam era roșu.”

Boala care i-a lovit familia

Brett și-a amintit că și bunica lui, prima antrenoare a lui Jimmy Connors, a avut astfel de excrescențe, care i-au fost îndepărtate. Tatăl tenismenului, cunoscut drept „Big Jim”, a murit de cancer pe 30 ianuarie 1977. „Am trecut printr-o perioadă grea. Dar viața merge înainte, iar noi stăm aici și încă vorbim despre ei, și asta e partea cea mai frumoasă”, a spus Connors.

Americanul are un record de 109 titluri ATP. Rivalitatea lui cu Ilie Năstase a fost una dintre cele mai cunoscute din anii ‘70.