Forul mondial de rugby a anunțat marți că Erasmus este suspendat cu efect imediat, după ce o comisie independentă a considerat că declarațiile sale după meciul din Franța au reprezentat un atac inacceptabil la adresa integrității și competenței oficialilor de meci.

Federația Sud-Africană de Rugby a confirmat că va folosi dreptul lui Erasmus de a solicita o audiere disciplinară completă, în cadrul căreia antrenorul va putea explica circumstanțele în care a făcut declarațiile respective.

„SA Rugby respectă procedura, dar a solicitat oportunitatea ca antrenorul său să explice contextul declarațiilor și să asigure comisia că nu a intenționat să sugereze că vreun oficial de meci ar fi acționat din motive ascunse”, a transmis un purtător de cuvânt al federației.

Organizația a precizat că speră ca audierea să fie organizată în regim de urgență, având în vedere impactul suspendării asupra activității echipei naționale. Totodată, federația a anunțat că nu va face alte comentarii până la încheierea procedurii disciplinare.

Erasmus are posibilitatea să conteste concluziile comisiei, însă sancțiunea se aplică imediat, până la o eventuală modificare a deciziei.

Ce a spus selecționerul

Partida dintre Franța și Africa de Sud, contând pentru Nations Championship, s-a încheiat cu victoria francezilor, scor 21-19. Springboks au revenit în repriza secundă de la 7-21, au marcat două eseuri, dintre care unul transformat, dar nu au reușit să întoarcă rezultatul.

Trei zile mai târziu, luni, 16 noiembrie, la o conferință de presă organizată la Dublin, înaintea confruntării cu Irlanda, Erasmus a revenit asupra arbitrajului și a criticat în special lipsa intervențiilor arbitrului video (TMO).

Tehnicianul a susținut că francezii au comis 17 placaje de tip „knee-drop”, pe care oficialii nu le-au sancționat. În opinia sa, 11 dintre aceste faze meritau lovituri de pedeapsă, iar trei ar fi trebuit să fie sancționate cu cartonașe galbene.

„S-au întâmplat de 17 ori în meciul nostru. Niciuna nu a fost sancționată”, a afirmat Erasmus.

Cea mai controversată declarație a venit atunci când a pus sub semnul întrebării motivul pentru care arbitrul video nu a intervenit: „Dacă le-a văzut și a ales să le ignore, la ce se reduce asta? La manipularea jocului sau a rezultatului?”.

El a susținut că lipsa intervențiilor TMO poate afecta atât siguranța jucătorilor, cât și corectitudinea rezultatului.

World Rugby își apără decizia

Forul internațional a justificat suspendarea prin gravitatea afirmațiilor făcute de selecționerul sud-african, în special a celor referitoare la activitatea arbitrului video (TMO) din partida cu Franța.

„Contestarea unei decizii nu este același lucru cu punerea sub semnul întrebării a integrității unui oficial sau cu formularea unor comentarii care îl expun abuzurilor personale”, a transmis World Rugby.

Suspendarea de șase partide internaționale îl împiedică pe Rassie Erasmus să participe la activitățile echipei în zilele de meci. Interdicția nu se limitează la prezența pe banca tehnică, ci include accesul pe stadion, comunicarea cu jucătorii și stafful în ziua partidei, contactul cu arbitrii și participarea la activitățile media.

Primul meci afectat este cel împotriva Irlandei, programat sâmbătă, pe 21 noiembrie, la Dublin.

Sancționat anterior tot pentru critici la adresa arbitrilor

Rassie Erasmus a mai primit două luni de suspendare din toate activitățile de rugby și interdicție de participare la activitățile din zilele meciurilor în 2021. Sancțiunea a venit după publicarea unui videoclip de aproximativ o oră în care critica arbitrajul din seria cu British & Irish Lions.

Erasmus este unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria rugbyului. Sub conducerea sa, Springboks au câștigat Cupa Mondială din 2019 și 2023, ajungând la patru titluri mondiale, un record în rugby-ul masculin.