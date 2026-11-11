Componenții generației care a învins Franța la rugby în urmă cu 50 de ani, omagiați la partida România – SUA

Reunirea este organizată de Federația Română de Rugby și Asociația Internaționalilor de Rugby din România, în urma demersului făcut de jucătorii care au contribuit la victoria din 1976. Potrivit forului național, foștii internaționali vor primi plachete aniversare în semn de recunoaștere pentru performanța care a rămas unul dintre momentele de referință ale rugbyului românesc.

Evenimentul va avea loc la pauza partidei România – Statele Unite ale Americii, din cadrul World Rugby Nations Cup, programată sâmbătă, de la ora 18:30, pe Stadionul Național de Rugby „Arcul de Triumf”.

Foștii jucători se vor reuni, după meci, într-un cadru festiv pentru a rememora partida și perioada în care România se număra printre echipele importante ale rugbyului internațional.

Printre cei care vor participa la eveniment se numără Mircea Ortelecan, Marin Ionescu, Ion Pintea, Mircea Paraschiv, Dumitru Alexandru, Gheorghe Varga, Petre Motrescu, Petre Ianușevici, Mihai Bucos, Mircea Munteanu și Ioan Bucan. Lor li se vor alătura alți foști internaționali ai generației respective, între care Gheorghe Dumitru, Pompiliu Borș, Adrian Lungu și Haralambie Dumitraș.

La ceremonie vor fi prezenți și foștii președinți ai Federației Române de Rugby Dumitru Mihalache, George Straton, Hari Dumitraș și Octavian Morariu, alături de actualul conducător al forului, Alin Petrache.

Un gest special va veni și din partea Franței. Bernard Cholley și Alain Paco, foști componenți ai naționalei franceze care a evoluat pe Giulești în 1976, vor fi prezenți la București.

Partida din 14 noiembrie 1976 s-a încheiat cu victoria României, scor 15-12, după ce Franța a intrat la pauză cu un avantaj de 9-0. În fața a aproximativ 10.000 de spectatori, „Stejarii” au reușit o revenire memorabilă, prin eseurile marcate de Dumitru Alexandru, Florica Murariu și Mircea Paraschiv, în timp ce Mihai Bucos a contribuit cu o lovitură de drop.