Se cunosc primele calificate în semifinalele Turneului Campioanelor. Cum arată situația în grupe

La doar 21 de ani, Linda Noskova a reușit una dintre performanțele importante ale ediției din 2026 a turneului la care participă cele mai bune opt sportive din ierarhia anului. Jucătoarea din Cehia participă pentru prima dată la Turneul Campioanelor și a devenit prima jucătoare care și-a asigurat calificarea în semifinale, după două victorii în Grupa 1. Turneul are loc în SUA, la Indian Wells.

Noskova a învins-o pe Marta Kostyuk în primul meci, scor 6-2, 6-4, iar apoi a trecut miercuri de Coco Gauff, scor 6-3, 6-3, obținând calificarea înaintea ultimei partide din grupă.

Potrivit WTA, cehoaica este cea mai tânără jucătoare care ajunge în semifinale la prima participare la Turneul Campioanelor după Petra Kvitova, care reușea aceeași performanță în 2011.

Noskova a mărturisit că nici măcar nu știa că și-a asigurat calificarea după victoria cu Gauff, fiind deja concentrată asupra următorului meci, cu Jessica Pegula. „Nu mă gândesc la calcule, așa că nu se va schimba nimic. Încă vreau să câștig”, a declarat jucătoarea din Cehia după meciul cu Gauff.

Astfel, Noskova conduce grupa cu două victorii, în timp ce Gauff și Pegula au câte un succes și o înfrângere. Ultima etapă va stabili cine ocupă al doilea loc calificabil. Gauff o va întâlni pe Kostyuk, iar Pegula va juca împotriva cehoaicei Noskova.

Sabalenka și Andreeva conduc Grupa 2

În Grupa 2, Aryna Sabalenka și Mirra Andreeva au început cu victorii și împart primul loc. Belarusa a învins-o pe Karolina Muchova cu 7-6 (2), 7-5, în timp ce Andreeva a trecut de Elina Svitolina, scor 6-4, 6-0.

Cele două învingătoare se întâlnesc miercuri noapte în următoarea rundă, într-un duel care poate deveni decisiv pentru calificarea în semifinale. În cealaltă partidă, Svitolina și Muchova vor încerca să obțină primul succes în competiție și să-și păstreze șansele de calificare.

Errani și Paolini, primele semifinaliste la dublu

La dublu, italiancele Sara Errani și Jasmine Paolini au obținut prima calificare în semifinale, după două victorii în Grupa 2. Cele două au învins-o în meciul inaugural pe perechea formată din Katerina Siniakova și Taylor Townsend, scor 4-6, 6-1, 10-8. Miercuri, au revenit în fața Cristinei Bucșa și a lui Nicole Melichar-Martinez, pentru a obține al doilea succes, scor 3-6, 6-2, 10-7.

Cu două victorii, Errani și Paolini și-au asigurat primul loc în grupă, indiferent de rezultatul ultimei partide.

10 titluri la nivel profesionist în carieră

Sara Errani și Jasmine Paolini au construit unul dintre cele mai de succes parteneriate din tenisul feminin în ultimii ani. Cele două italience au câștigat împreună 10 titluri, inclusiv Roland Garros 2025, trei turnee de categoria WTA 1000 în 2025 (Doha, Roma și Beijing) și aurul olimpic de la Paris, în 2024.

Cele două au mai participat împreună la competiția de final de sezon în 2024 și 2025, însă nu reușiseră să treacă de faza grupelor. Astfel, au ajuns pentru prima dată în semifinalele Turneului Campioanelor, la a treia participare împreună.

Pentru al doilea loc calificabil se luptă perechile Townsend/Siniakova și Bucșa/Melichar-Martinez, ambele cu câte o victorie și o înfrângere. Cele două echipe se vor întâlni în ultima etapă. Ellen Perez și Demi Schuurs, după două înfrângeri, au fost eliminate din cursa pentru semifinale.

În Grupa 1 la dublu, Gabriela Dabrowski și Luisa Stefani, respectiv Guo Hanyu și Kristina Mladenovic, au început cu victorii. Dabrowski și Stefani le-au învins pe Elise Mertens și Zhang Shuai, scor 6-3, 7-6 (5), în timp ce Guo și Mladenovic au salvat patru mingi de meci înainte de a trece de Hsieh Su-wei și Jelena Ostapenko, scor 3-6, 6-1, 12-10.

Cele două perechi câștigătoare se întâlnesc în următoarea rundă, într-un duel direct pentru consolidarea poziției în clasament.

Semifinalele Turneului Campioanelor sunt programate pe 14 noiembrie, iar finalele vor avea loc pe 15 noiembrie.