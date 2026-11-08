Turneul Campioanelor: Linda Noskova a câștigat primul meci din California

Linda Noskova, în vârstă de 21 de ani, a învins-o duminică pe ucraineanca Marta Kostyuk, scor 6-2, 6-4, în partida care a deschis Turneul Campioanelor 2026 (WTA Finals 2026), la Indian Wells, în California. Meciul a durat o oră și 26 de minute, iar sportiva cehă a controlat jocul în cea mai mare parte a întâlnirii.

Noskova și-a confirmat forma bună din acest sezon

Aflată pe locul opt în clasamentul mondial, Noskova a început partida mai bine decât adversara sa și a câștigat primul set cu 6-2, în numai 31 de minute. Sportiva din Cehia a fost mai agresivă în schimburile de mingi și a profitat de greșelile ucrainencei.

Kostyuk, ocupanta locului zece mondial, a jucat mai bine în setul secund, reușind să echilibreze partida. Noskova și-a păstrat însă avantajul și s-a impus cu 6-4, obținând astfel prima victorie a competiției.

Cele două jucătoare se întâlniseră deja de trei ori în acest sezon. Noskova câștigase confruntările de la Wimbledon și US Open, în timp ce Kostyuk se impusese la Madrid. Victoria din California este cea de-a treia victorie consecutivă pentru sportiva cehă în meciurile directe.

Noskova traversează cel mai bun sezon al carierei. A câștigat turneul de la Wimbledon în luna iulie și a contribuit la victoria Cehiei în Billie Jean King Cup, competiția feminină pe echipe naționale. Succesul de duminică este al 41-lea din acest an, un record personal.

Marta Kostyuk a înlocuit-o pe campioana en titre

Participarea ucrainencei la Turneul Campioanelor a fost decisă cu o zi înaintea începerii competiției. Kostyuk a primit un loc în turneu după retragerea Elenei Rybakina, lidera clasamentului mondial și câștigătoarea ediției precedente, care nu a putut participa din cauza unei infecții virale.

Pentru ambele sportive, meciul de duminică a reprezentat prima participare la Turneul Campioanelor.

Turneul Campioanelor continuă până pe 15 noiembrie

Competiția se desfășoară între 8 și 15 noiembrie, la Indian Wells Tennis Garden, în California, și reunește opt dintre cele mai bune jucătoare ale sezonului.

Acestea sunt împărțite în două grupe de câte patru. Fiecare sportivă dispută trei meciuri, iar primele două clasate din fiecare grupă se califică în semifinale.

Linda Noskova face parte din aceeași grupă cu Marta Kostyuk și americancele Coco Gauff și Jessica Pegula, pe care urmează să le întâlnească în următoarele partide.

Turneul Campioanelor reprezintă ultima competiție importantă a sezonului în tenisul feminin. Organizat pentru prima dată în 1972, turneul a ajuns anul acesta la cea de-a 55-a ediție.