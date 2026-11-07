Elena Rybakina, liderul mondial din tenisul feminin, se retrage de la Turneul Campioanelor, din cauza unei probleme medicale

Elena Rybakina, în vârstă de 27 de ani, a anunțat decizia sâmbătă, printr-un comunicat publicat de WTA, precizând că nu este pregătită din punct de vedere fizic pentru a participa la turneul care reunește cele mai bune opt jucătoare ale sezonului.

„Sunt foarte tristă să îi anunț pe toți fanii și susținătorii mei că, din păcate, trebuie să mă retrag de la Turneul Campioanelor din acest an. Am avut un sezon extraordinar, dar corpul meu pur și simplu nu este pregătit fizic pentru a concura. Voi petrece o perioadă acasă, odihnindu-mă și recuperându-mă, apoi mă voi pregăti pentru sezonul 2027”, a transmis Rybakina.

Jucătoarea din Kazahstan a adăugat că Turneul Campioanelor este o competiție specială pentru ea și că speră să revină la Indian Wells în luna martie.

Marta Kostyuk îi ia locul în Grupa 1

În urma retragerii, locul Rybakinei în Grupa 1 va fi ocupat de ucraineanca Marta Kostyuk. Aceasta va evolua împotriva cehoaicei Linda Noskova în primul meci al grupei, programat duminică, urmând să le întâlnească ulterior pe americancele Coco Gauff și Jessica Pegula.

Celelalte patru participante din Grupa 2 sunt Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Elina Svitolina și Karolina Muchova.

Turneul Campioanelor se desfășoară în perioada 8-15 noiembrie, la Indian Wells, în California, și reunește cele mai bune opt jucătoare ale sezonului.

Rybakina încheie un sezon excepțional, cu patru trofee

Retragerea este o lovitură pentru competiție, în condițiile în care Rybakina urma să își apere titlul câștigat în 2025, la Riad, după o ediție în care a terminat neînvinsă.

Jucătoarea din Kazahstan încheie sezonul 2026 în circuitul WTA cu un bilanț de 54 de victorii și 14 înfrângeri și patru trofee: Australian Open, turneul de la Stuttgart, US Open și competiția de la Ningbo.

Rybakina a obținut în acest an și o performanță importantă în clasamentul mondial, asigurându-și pentru prima dată în carieră poziția de lider la finalul sezonului. Ea a devenit prima jucătoare din Kazahstan care încheie anul pe primul loc în ierarhia WTA, performanță confirmată după victoria obținută la turneul de la Tokyo.