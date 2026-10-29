Prima pagină » Sport » Elena Rybakina își asigură în premieră locul 1 mondial WTA la final de sezon. Calificare în sferturi la Tokyo

Elena Rybakina își asigură în premieră locul 1 mondial WTA la final de sezon. Calificare în sferturi la Tokyo

Elena Rybakina și-a asigurat pentru prima dată în carieră poziția de lider al clasamentului WTA la finalul sezonului, după ce a învins-o joi pe compatrioata sa Yulia Putintseva, cu 6-2, 6-3, în turul al doilea al turneului Pan Pacific Open, de la Tokyo.
Elena Rybakina își asigură în premieră locul 1 mondial WTA la final de sezon. Calificare în sferturi la Tokyo
Petre Apostol
29 oct. 2026, 11:43, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Jucătoarea din Kazahstan, principala favorită a competiției, a avut nevoie de 70 de minute pentru a obține calificarea în sferturile de finală. Rybakina nu și-a pierdut serviciul pe parcursul partidei și a salvat singura minge de break a adversarei, în ultimul game, încheind meciul cu un as.

Rybakina devenise numărul 1 mondial pentru prima dată în carieră în septembrie, după ce a câștigat și US Open. Ea este prima jucătoare din Kazahstan care ajunge în fruntea clasamentului WTA și a 30-a din istoria tenisului feminin care atinge această poziție.

„Meciurile cu Yulia sunt întotdeauna dificile. Eram pregătită pentru schimburi mai lungi. Ea folosește multe scurte și încearcă să schimbe ritmul, așa că mă bucur că am rămas concentrată, am continuat să joc agresiv și multe lucruri mi-au ieșit astăzi”, a declarat Rybakina în interviul acordat pe teren la finalul partidei.

Victoria din Japonia a prelungit seria de succese a sportivei la cinci meciuri consecutive, după ce săptămâna trecută a câștigat turneul WTA 500 de la Ningbo, în China. Întrecerea din China a reprezentat al patrulea titlu al sezonului 2026 pentru Rybakina și al 15-lea din carieră.

În acest an, sportiva din Kazahstan a câștigat și Australian Open, în ianuarie, precum și US Open, în septembrie, ajungând la trei titluri de Grand Slam în palmares, după Wimbledon 2022.

Duel cu Leylah Fernandez în sferturile de finală

În următoarea rundă de la Tokyo, Rybakina o va întâlni pe canadianca Leylah Fernandez, într-o reeditare a finalei de la Ningbo, câștigată de sportiva din Kazahstan cu 6-2, 6-2.

Fernandez s-a calificat în sferturi după ce a învins-o pe belgianca Elise Mertens, cap de serie numărul 5, cu 6-2, 7-6 (10-8). Canadianca a revenit după ce a fost condusă cu 1-4 în setul secund și a salvat două mingi de set în tie-break, înainte de a încheia partida în două manșe.

Rybakina conduce cu 4-2 în meciurile directe cu Fernandez și a câștigat ultimele trei confruntări dintre cele două jucătoare.

Turneul Pan Pacific Open, de categorie WTA 500, se desfășoară la Tokyo până la 1 noiembrie și reprezintă unul dintre ultimele teste ale sezonului înaintea Turneului Campioanelor. Rybakina și-a asigurat deja calificarea la competiția de final de an, unde vor evolua cele mai bune opt jucătoare ale sezonului.

Recomandarea video

Surse | Un mercenar român a fost ucis în luptele din Republica Democrată Congo / Românul, fost militar, lupta alături de americani
G4Media
Cornel Dinu, declarații tulburătoare după ce și-a scos vila la vânzare: „Sunt la pământ! Bestia aia îmi cere 30.000 de euro”
GSP.ro
TRAGEDIE în România! A fost împușcată mortal! Vânătorul a confundat-o cu un animal sălbatic
Gandul
Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei
Cancan
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Prosport
Bătaie de joc cu tezaurul național. Expert: milioane de piese din muzeele României sunt neevaluate. „Pui acolo 20 și ceva de lei și pleci cu un Grigorescu acasă!”
Libertatea
Medic de 35 de ani, mort în urma unui infarct miocardic! A fost găsit abia după două zile, în propria casă
CSID
Primii polițiști care vor patrula aerian cu drona: Are girofar și sună ca un roi de viespi furioase
Promotor