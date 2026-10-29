Elena Rybakina își asigură în premieră locul 1 mondial WTA la final de sezon. Calificare în sferturi la Tokyo

Jucătoarea din Kazahstan, principala favorită a competiției, a avut nevoie de 70 de minute pentru a obține calificarea în sferturile de finală. Rybakina nu și-a pierdut serviciul pe parcursul partidei și a salvat singura minge de break a adversarei, în ultimul game, încheind meciul cu un as.

Rybakina devenise numărul 1 mondial pentru prima dată în carieră în septembrie, după ce a câștigat și US Open. Ea este prima jucătoare din Kazahstan care ajunge în fruntea clasamentului WTA și a 30-a din istoria tenisului feminin care atinge această poziție.

„Meciurile cu Yulia sunt întotdeauna dificile. Eram pregătită pentru schimburi mai lungi. Ea folosește multe scurte și încearcă să schimbe ritmul, așa că mă bucur că am rămas concentrată, am continuat să joc agresiv și multe lucruri mi-au ieșit astăzi”, a declarat Rybakina în interviul acordat pe teren la finalul partidei.

Victoria din Japonia a prelungit seria de succese a sportivei la cinci meciuri consecutive, după ce săptămâna trecută a câștigat turneul WTA 500 de la Ningbo, în China. Întrecerea din China a reprezentat al patrulea titlu al sezonului 2026 pentru Rybakina și al 15-lea din carieră.

În acest an, sportiva din Kazahstan a câștigat și Australian Open, în ianuarie, precum și US Open, în septembrie, ajungând la trei titluri de Grand Slam în palmares, după Wimbledon 2022.

Duel cu Leylah Fernandez în sferturile de finală

În următoarea rundă de la Tokyo, Rybakina o va întâlni pe canadianca Leylah Fernandez, într-o reeditare a finalei de la Ningbo, câștigată de sportiva din Kazahstan cu 6-2, 6-2.

Fernandez s-a calificat în sferturi după ce a învins-o pe belgianca Elise Mertens, cap de serie numărul 5, cu 6-2, 7-6 (10-8). Canadianca a revenit după ce a fost condusă cu 1-4 în setul secund și a salvat două mingi de set în tie-break, înainte de a încheia partida în două manșe.

Rybakina conduce cu 4-2 în meciurile directe cu Fernandez și a câștigat ultimele trei confruntări dintre cele două jucătoare.

Turneul Pan Pacific Open, de categorie WTA 500, se desfășoară la Tokyo până la 1 noiembrie și reprezintă unul dintre ultimele teste ale sezonului înaintea Turneului Campioanelor. Rybakina și-a asigurat deja calificarea la competiția de final de an, unde vor evolua cele mai bune opt jucătoare ale sezonului.