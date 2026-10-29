Primarul din Oslo cere interzicerea participării schiorilor ruși la Cupa Mondială de la Holmenkollen. Reacții dure din Rusia

Demersul primarului din Oslo a provocat reacții critice în Rusia, unde reprezentanți ai federației de schi și ai ambasadei au calificat inițiativa drept o formă de discriminare. În Norvegia, solicitarea este susținută de reprezentanți ai sportului și de politicieni care cer autorităților să clarifice dacă există temei legal pentru refuzarea vizelor.

„Atât timp cât Rusia continuă războiul de agresiune împotriva Ucrainei, sportivii ruși nu au ce căuta la linia de start din Holmenkollen”, a transmis Lindboe miercuri, într-un comunicat citat de publicația norvegiană VG.

Primarul a argumentat că decizia FIS de a permite participarea unor sportivi în regim neutru nu obligă guvernul norvegian să le acorde acces în țară. Ea a solicitat reevaluarea excepției care permite sportivilor profesioniști ruși să intre în Norvegia pentru a participa la competiții.

Concursurile din Cupa Mondială de schi fond de la Holmenkollen sunt programate în 13 și 14 martie 2027. Norvegia va găzdui în sezonul de iarnă și alte etape de Cupă Mondială, inclusiv la Trondheim, Lillehammer, Vikersund și Kvitfjell.

Guvernul norvegian analizează opțiunile

Ministrul culturii, Lubna Jaffery, a declarat că guvernul analizează situația împreună cu structurile sportive norvegiene. Ea a subliniat că organismele sportive internaționale au aprobat participarea sportivilor ruși și belaruși în anumite condiții.

„Suntem în dialog cu Comitetul Olimpic și Confederația Sportivă din Norvegia și analizăm diferite alternative”, a transmis Jaffery, potrivit sursei citate. Ministrul a adăugat că problema este discutată și în celelalte țări nordice, cu care Oslo intenționează să se consulte.

Președintele Federației Norvegiene de Schi, Roger Finjord, a reafirmat opoziția organizației față de participarea sportivilor ruși.

„Poziția noastră a fost aceeași în tot acest timp. Nu ne dorim participarea sportivilor ruși. Această poziție a fost comunicată atât la nivel național, cât și internațional, iar autoritățile norvegiene cunosc, de asemenea, poziția noastră clară”, a spus el.

Și primarul orașului Trondheim, Kent Ranum, s-a pronunțat împotriva participării sportivilor din Rusia și Belarus atât timp cât războiul din Ucraina continuă. El a explicat că administrațiile locale nu au competența legală de a împiedica accesul sportivilor în țară și că o eventuală interdicție ar trebui aplicată prin regulile de intrare stabilite de autoritățile naționale.

Solicitarea are susținere și în Parlamentul norvegian.

Oficialii ruși acuză discriminarea

Dmitri Svishchev, președintele Federației Ruse de Schi și Snowboard, a criticat declarațiile primarului din Oslo. „Primarul din Oslo ar trebui să se ocupe de treburile orașului. Este un oraș frumos, dar cred că are suficiente probleme interne de rezolvat”, a declarat acesta pentru postul Match TV.

Svishchev a susținut că edilul nu are competența de a decide participarea sportivilor ruși la competiții internaționale și a afirmat că țările organizatoare trebuie să respecte deciziile FIS privind accesul sportivilor cu statut neutru.

Fostul biatlonist rus Dmitri Vasiliev a catalogat inițiativa drept un exemplu de „rusofobie” și a afirmat că politicienii norvegieni s-ar teme de performanțele sportivilor ruși.

Ambasada Rusiei în Norvegia a descris propunerea drept „în mod evident discriminatorie”.

„Limitarea accesului este propusă nu pe baza criteriilor sportive și nici pentru vreo încălcare, ci exclusiv pe criteriul cetățeniei”, a transmis ambasada, potrivit agenției ruse RIA Novosti.

Lindboe și-a menținut poziția în fața criticilor, afirmând că, în calitate de primar al orașului-gazdă, are dreptul să se pronunțe asupra participării sportivilor la competițiile organizate în capitala norvegiană, chiar dacă decizia privind vizele aparține guvernului.

Ce prevăd regulile FIS

În septembrie, FIS a stabilit condițiile în care sportivii ruși și belaruși pot participa la competițiile sale în sezonul 2026-2027. Aceștia trebuie să obțină individual statut neutru și să semneze o declarație prin care acceptă principiile de neutralitate ale federației.

Sportivii autorizați nu pot folosi steagurile, imnurile sau echipamentele naționale ale Rusiei și Belarusului și pot participa numai la probe individuale, nu la ștafete sau competiții pe echipe. De asemenea, trebuie să respecte regulile antidoping și să îndeplinească cerințele sportive pentru calificare.

173 de sportivi ruși și belaruși au obținut deja statutul neutru din partea FIS. Aprobarea federației nu garantează însă accesul în țara-gazdă, deoarece sportivii trebuie să respecte separat regulile de viză și de intrare.

Disputa privind Holmenkollen se înscrie într-o dezbatere mai amplă din țările nordice. În Suedia, autoritățile analizează, de asemenea, posibilitatea de a refuza vize sportivilor ruși și belaruși înaintea Campionatelor Mondiale de schi de la Falun, programate în februarie și martie 2027.

Un precedent: trei gimnaste ruse, fără vize la Mondialele de la Rotterdam

O dispută similară a avut loc recent, la Campionatele Mondiale de gimnastică artistică de la Rotterdam, desfășurate între 17 și 25 octombrie. Autoritățile neerlandeze au refuzat vizele pentru trei gimnaste ruse: Angelina Melnikova, care era campioana mondială en-titre la individual compus, Viktoria Listunova și Anna Kalmykova.

Refuzul a fost motivat prin faptul că unul sau mai multe state membre ale spațiului Schengen considerau că sportivele reprezintă un risc pentru relațiile internaționale.

Federația rusă a calificat decizia drept discriminatorie și a susținut că excluderea celor trei sportive afectează șansele delegației la medalii și la obținerea unor locuri de calificare pentru Jocurile Olimpice din 2028. Organizația a anunțat că va sesiza Federația Internațională de Gimnastică și Comitetul Internațional Olimpic.

Alți sportivi ruși au primit însă vize și au participat la competiție sub denumire neutră. Potrivit Uniunii Europene de Gimnastică, 47 dintre cei 61 de membri ai delegației ruse au primit vize.

Comitetul Internațional Olimpic a susținut eforturile federației internaționale pentru participarea sportivilor, dar a subliniat că deciziile privind vizele țin de suveranitatea statelor.