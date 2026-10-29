Jorge Martín, apt pentru prima sesiune de antrenamente în Malaysia după accidentarea din Australia. Pilotul Aprilia este la 10 puncte de lider în cursa pentru titlu în MotoGP

Jorge Martín a trecut joi de controlul medical și va putea lua startul în sesiunea de vineri dimineață, însă participarea sa la restul weekendului nu este încă garantată. Spaniolul de la Aprilia Racing va fi reevaluat după prima sesiune de antrenamente.

Potrivit organizatorilor MotoGP, pilotul are o fractură fără deplasare a extremității distale a radiusului drept, una dintre oasele antebrațului, în apropierea încheieturii mâinii.

Accidentul s-a produs în turul al optulea al sprintului de la Phillip Island, în timp ce Martín se lupta cu Marc Márquez pentru victorie și pentru conducerea clasamentului mondial. Pilotul spaniol a fost declarat ulterior inapt pentru Marele Premiu al Australiei de duminica trecută.

Cursa principală din Australia a fost, însă, anulată din cauza condițiilor meteorologice severe și a vizibilității reduse, care nu au permis operarea în siguranță a elicopterului medical. În consecință, clasamentul a rămas cel stabilit după sprint, câștigat de Márquez, care a preluat conducerea campionatului.

Márquez conduce cu 10 puncte. Bezzecchi păstrează șanse matematice

Înaintea etapei a 19-a a sezonului, Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) are 365 de puncte, cu 10 mai multe decât Jorge Martín. Italianul Marco Bezzecchi, coechipierul lui Martín la Aprilia, ocupă poziția a treia, cu 315 puncte, la 50 de lider.

Practic, doar cei trei piloți au rămas în cursa pentru titlu, deși încă patru sportivi mai au șanse matematice. Pedro Acosta se află pe locul al patrulea, cu 263 de puncte, urmat de Ai Ogura, cu 259, Fabio Di Giannantonio, cu 252, și Raúl Fernández, cu 236.

După etapa din Malaysia vor mai rămâne trei runde, în Qatar, Portugalia și Valencia. În total, sunt disponibile 148 de puncte în cele patru etape rămase, fiecare weekend cuprinzând un sprint, care oferă maximum 12 puncte, și o cursă principală, cu maximum 25 de puncte.

Marele Premiu al Malaysiei se desfășoară între 30 octombrie și 1 noiembrie. Prima sesiune MotoGP de vineri este programată la ora 04:45. Sprintul va avea loc sâmbătă, iar cursa principală este programată duminică, ambele de la ora 09:00.