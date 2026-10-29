Prima pagină » Sport » Jorge Martín, apt pentru prima sesiune de antrenamente în Malaysia după accidentarea din Australia. Pilotul Aprilia este la 10 puncte de lider în cursa pentru titlu în MotoGP

Jorge Martín, apt pentru prima sesiune de antrenamente în Malaysia după accidentarea din Australia. Pilotul Aprilia este la 10 puncte de lider în cursa pentru titlu în MotoGP

Jorge Martín, campionul mondial MotoGP din 2024, a primit acceptul echipei medicale pentru a participa la prima sesiune de antrenamente a Marelui Premiu al Malaysiei, programată vineri, pe circuitul de la Sepang, după ce a suferit o fractură la încheietura mâinii drepte la etapa din Australia.
Jorge Martín, apt pentru prima sesiune de antrenamente în Malaysia după accidentarea din Australia. Pilotul Aprilia este la 10 puncte de lider în cursa pentru titlu în MotoGP
sursă foto: captură video
Petre Apostol
29 oct. 2026, 09:08, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Jorge Martín a trecut joi de controlul medical și va putea lua startul în sesiunea de vineri dimineață, însă participarea sa la restul weekendului nu este încă garantată. Spaniolul de la Aprilia Racing va fi reevaluat după prima sesiune de antrenamente.

Potrivit organizatorilor MotoGP, pilotul are o fractură fără deplasare a extremității distale a radiusului drept, una dintre oasele antebrațului, în apropierea încheieturii mâinii.

Accidentul s-a produs în turul al optulea al sprintului de la Phillip Island, în timp ce Martín se lupta cu Marc Márquez pentru victorie și pentru conducerea clasamentului mondial. Pilotul spaniol a fost declarat ulterior inapt pentru Marele Premiu al Australiei de duminica trecută.

Cursa principală din Australia a fost, însă, anulată din cauza condițiilor meteorologice severe și a vizibilității reduse, care nu au permis operarea în siguranță a elicopterului medical. În consecință, clasamentul a rămas cel stabilit după sprint, câștigat de Márquez, care a preluat conducerea campionatului.

Márquez conduce cu 10 puncte. Bezzecchi păstrează șanse matematice

Înaintea etapei a 19-a a sezonului, Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) are 365 de puncte, cu 10 mai multe decât Jorge Martín. Italianul Marco Bezzecchi, coechipierul lui Martín la Aprilia, ocupă poziția a treia, cu 315 puncte, la 50 de lider.

Practic, doar cei trei piloți au rămas în cursa pentru titlu, deși încă patru sportivi mai au șanse matematice. Pedro Acosta se află pe locul al patrulea, cu 263 de puncte, urmat de Ai Ogura, cu 259, Fabio Di Giannantonio, cu 252, și Raúl Fernández, cu 236.

După etapa din Malaysia vor mai rămâne trei runde, în Qatar, Portugalia și Valencia. În total, sunt disponibile 148 de puncte în cele patru etape rămase, fiecare weekend cuprinzând un sprint, care oferă maximum 12 puncte, și o cursă principală, cu maximum 25 de puncte.

Marele Premiu al Malaysiei se desfășoară între 30 octombrie și 1 noiembrie. Prima sesiune MotoGP de vineri este programată la ora 04:45. Sprintul va avea loc sâmbătă, iar cursa principală este programată duminică, ambele de la ora 09:00.

Recomandarea video

ANALIZĂ | Bilanțul la 6 luni al procurorilor-șefi numiți de PSD și Nicușor Dan. Marile dosare au vizat lideri PNL, USR și ”suveraniști” / Parchetele au ignorat cererea Curții de Justiție a UE de redeschidere a marilor dosare de corupție închise pe motiv de prescripție / Cum funcționează și marile instanțe
G4Media
Cornel Dinu își vinde vila cu 6 camere și 7 băi: „Finisaje premium”. Prețul solicitat
GSP.ro
Cristoiu: Prin hăituirea lui Călin Georgescu Sistemul vrea să ne arate cât de mioritici suntem
Gandul
Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei
Cancan
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Prosport
Bătaie de joc cu tezaurul național. Expert: milioane de piese din muzeele României sunt neevaluate. „Pui acolo 20 și ceva de lei și pleci cu un Grigorescu acasă!”
Libertatea
Cum arată Ghiță Mureșan la 55 de ani și cu ce se ocupă de când s-a retras din baschetul profesionist
CSID
Mașina Zilei: Kia Sportage diesel, alternativa sud-coreeană la modelele germane la sub 7.500 de euro. Cu ce dotări vine acest SUV?
Promotor