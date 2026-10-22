Prima pagină » Sport » MotoGP. Lupta pentru titlu intră pe ultima sută de metri. Márquez și Martín, duel pentru supremație

MotoGP. Lupta pentru titlu intră pe ultima sută de metri. Márquez și Martín, duel pentru supremație

Jorge Martín (Aprilia) și Marc Márquez (Ducati) sunt despărțiți de numai două puncte înaintea Marelui Premiu al Australiei, cu cinci etape înainte de finalul sezonului din MotoGP, și vor încerca să obțină un avantaj în lupta pentru titlul mondial.
MotoGP. Lupta pentru titlu intră pe ultima sută de metri. Márquez și Martín, duel pentru supremație
sursă foto: Gigi Soldano/PsnewZ via ZUMA Press
Petre Apostol
22 oct. 2026, 10:50, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Campionul mondial en-titre Marc Márquez vizează un punctaj cât mai apropiat de maximumul disponibil, în timp ce liderul campionatului avertizează că Phillip Island este un circuit pe care rivalul său se simte foarte bine.

Marc Márquez ajunge la Phillip Island cu 353 de puncte, la numai două în urma liderului Jorge Martín, și își propune să obțină un rezultat cât mai bun în Marele Premiu al Australiei, programat în acest weekend.

„Să fiu cât mai aproape de 37 de puncte” este obiectivul declarat de pilotul Ducati, joi, la conferința de presă premergătoare rundei.

Australia găzduiește ultima ediție a Marelui Premiu de MotoGP la Phillip Island. Din 2027, etapa se va muta la Adelaide.

„Este un circuit care îmi place, unul dintre favoritele mele”, a spus Márquez.

Spaniolul a atras însă atenția asupra competitivității Apriliei pe acest traseu.

„Anul trecut, Aprilia a fost deja foarte rapidă aici, iar anul acesta va fi rapidă. Vom încerca să vedem dacă în virajele de stânga putem contracara punctul forte al Apriliei, care sunt virajele rapide”, a declarat pilotul Ducati.

În lupta pentru titlu, Márquez nu îl consideră doar pe Martín un adversar direct, ci îl include și pe Marco Bezzecchi în calculele pentru campionat. „În motociclism se poate întâmpla orice”, a spus el.

Fost lider în prima parte a campionatului, Bezzecchi se află pe locul al treilea, la 46 de puncte în urma colegului său de la Aprilia.

De nouă ori campion mondial, Márquez a descris Phillip Island drept unul dintre circuitele emblematice ale calendarului, iar piloții trebuie să îl abordeze cu respect.

Martín: „Márquez a fost întotdeauna foarte rapid aici”

Liderul clasamentului mondial, Jorge Martín, recunoaște că rivalul său are un avantaj de experiență pe circuitul australian și că Phillip Island îi oferă lui Márquez condiții favorabile.

„Márquez a fost întotdeauna foarte rapid aici. Dacă reușesc să obțin puncte, perfect. Dacă reușesc să pierd cât mai puține puncte, la fel de bine”, a declarat pilotul Aprilia.

Martín a adăugat că diferențele privind performanța motocicletelor pe circuitul australian nu sunt mari.

„Aprilia a mers foarte bine, Ducati la fel. Să vedem ce putem obține”, a afirmat Martín.

Spaniolul a precizat că nu abordează weekendul concentrându-se exclusiv asupra diferenței de puncte față de Márquez. Obiectivul său este să piloteze cât mai bine și să lupte pentru victorie, fără să transforme calculele din clasament în principalul reper al strategiei sale.

Recomandarea video

O coaliție de ONG-uri cere socialiștilor europeni (PES) să investigheze apropierea PSD de partidul extremist AUR: ”Normalizează cooperarea cu un partid de extremă dreapta”
G4Media
Un campion olimpic a dezvăluit motivul pentru care înotătorii gustă apa înainte de a plonja în bazin: „Acesta este semnalul”
GSP.ro
Premierul Luca Niculescu își completează echipa cu un nou diplomat! A fost rechemat de la Consulatul României!
Gandul
Ea este Diana Barbu, asistenta SMURD care a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
Cancan
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
Prosport
Cine se va ocupa de reforma administrativă prin care 429 de localități ar urma să fie comasate
Libertatea
O simplă julitură se poate transforma într-o infecție periculoasă la copii. La ce trebuie să fie atenți părinții
CSID
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
Promotor