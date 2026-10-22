MotoGP. Lupta pentru titlu intră pe ultima sută de metri. Márquez și Martín, duel pentru supremație

Campionul mondial en-titre Marc Márquez vizează un punctaj cât mai apropiat de maximumul disponibil, în timp ce liderul campionatului avertizează că Phillip Island este un circuit pe care rivalul său se simte foarte bine.

Marc Márquez ajunge la Phillip Island cu 353 de puncte, la numai două în urma liderului Jorge Martín, și își propune să obțină un rezultat cât mai bun în Marele Premiu al Australiei, programat în acest weekend.

„Să fiu cât mai aproape de 37 de puncte” este obiectivul declarat de pilotul Ducati, joi, la conferința de presă premergătoare rundei.

Australia găzduiește ultima ediție a Marelui Premiu de MotoGP la Phillip Island. Din 2027, etapa se va muta la Adelaide.

„Este un circuit care îmi place, unul dintre favoritele mele”, a spus Márquez.

Spaniolul a atras însă atenția asupra competitivității Apriliei pe acest traseu.

„Anul trecut, Aprilia a fost deja foarte rapidă aici, iar anul acesta va fi rapidă. Vom încerca să vedem dacă în virajele de stânga putem contracara punctul forte al Apriliei, care sunt virajele rapide”, a declarat pilotul Ducati.

În lupta pentru titlu, Márquez nu îl consideră doar pe Martín un adversar direct, ci îl include și pe Marco Bezzecchi în calculele pentru campionat. „În motociclism se poate întâmpla orice”, a spus el.

Fost lider în prima parte a campionatului, Bezzecchi se află pe locul al treilea, la 46 de puncte în urma colegului său de la Aprilia.

De nouă ori campion mondial, Márquez a descris Phillip Island drept unul dintre circuitele emblematice ale calendarului, iar piloții trebuie să îl abordeze cu respect.

Martín: „Márquez a fost întotdeauna foarte rapid aici”

Liderul clasamentului mondial, Jorge Martín, recunoaște că rivalul său are un avantaj de experiență pe circuitul australian și că Phillip Island îi oferă lui Márquez condiții favorabile.

„Márquez a fost întotdeauna foarte rapid aici. Dacă reușesc să obțin puncte, perfect. Dacă reușesc să pierd cât mai puține puncte, la fel de bine”, a declarat pilotul Aprilia.

Martín a adăugat că diferențele privind performanța motocicletelor pe circuitul australian nu sunt mari.

„Aprilia a mers foarte bine, Ducati la fel. Să vedem ce putem obține”, a afirmat Martín.

Spaniolul a precizat că nu abordează weekendul concentrându-se exclusiv asupra diferenței de puncte față de Márquez. Obiectivul său este să piloteze cât mai bine și să lupte pentru victorie, fără să transforme calculele din clasament în principalul reper al strategiei sale.