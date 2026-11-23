„Nu trebuie să te înțelegi bine cu toată lumea. Mă înțeleg bine cu majoritatea adversarilor mei, dar cu el… Poate că este și pentru că suntem amândoi în zodia Vărsătorului, unul născut pe 16, celălalt pe 17, și de aceea ne-am ciocnit mai des. Cred că trebuie să fim realiști: îl respect foarte mult, a realizat multe și a făcut foarte multe pentru motociclism”, a declarat Marc Márquez despre Valentino Rossi, luni, la o întâlnire cu reprezentanții presei și cu suporteri, într-un club din capitala Spaniei, după cucerirea celui de-al optulea titlu la MotoGP și al zecelea din carieră.

Prin titlul asigurat duminică, Márquez l-a depășit pe Rossi la numărul total de titluri la clasa „regină”, egalând recordul italianului Giacomo Agostini. În plus, l-a depășit pe Rossi și la numărul total de titluri din carieră, la toate categoriile, având acum cu unul în plus, 10. Recordul îi aparține, însă, lui Agostini, care are, în total, 15 titluri mondiale la toate categoriile.

Întrebat dacă a primit felicitări din partea lui Rossi pentru noul său titlu, pilotul Ducati a afirmat: „Trebuia să apară și numele lui, nu? Nu a venit și nici nu îl aștept, pentru că, în definitiv, aștept lucruri de la persoanele care îmi pot oferi ceva”.

Spaniolul a apreciat însă importanța lui Rossi în formarea multor generații de piloți.

„Valentino mi-a oferit foarte mult, a fost o sursă de inspirație pentru mulți piloți din generația noastră”, a declarat campionul spaniol.

Nu se gândește la retragere

Referindu-se la speculațiile privind o posibilă retragere, pilotul spaniol a afirmat că intenționează să continue atât timp cât accidentările îi vor permite.

„Ar putea fi o decizie logică, dar în mintea mea nu există acest gând. Mă gândesc doar la mine și am multe lucruri în plan: antrenamente, Crăciunul și multe altele. Dar, atât timp cât accidentările mă vor ocoli, voi continua. Este un sport în care îți riști viața și trebuie să ai întotdeauna lucrurile foarte clare”, a afirmat campionul spaniol.

Márquez a declarat că numărul titlurilor nu îi va schimba perspectiva asupra momentului în care va decide să se retragă.

„Nu îmi schimbă viața dacă mă voi retrage cu zece, cu 11 sau cu opt titluri în MotoGP. Dar este adevărat că egalarea celui mai mare, a pilotului cu cele mai multe titluri în categoria regină, Giacomo Agostini, a reprezentat una dintre cele mai frumoase senzații. Este ceva ce va rămâne în istorie până când, peste 10, 20 sau 30 de ani, va veni cineva care ne va egala sau ne va depăși. Sper să apuc să văd acel moment, așa cum l-a văzut și Giacomo”, a spus Márquez.

Bezzecchi, cel mai rapid, Martín, cel mai combativ

Márquez a vorbit și despre adversarii săi din sezonul 2026, recunoscând că nu a fost cel mai rapid pilot al campionatului.

„Sunt întotdeauna sincer. Anul acesta, cel mai rapid a fost Bezzecchi, cel mai combativ a fost Martín, iar eu am știut să iau ce era mai bun de la amândoi pentru a obține acest titlu”, a explicat spaniolul.

El a detaliat modul în care a reușit să câștige campionatul, după ce a recuperat un handicap de 102 puncte, fiind cea mai mare revenire din istoria MotoGP.

„Mulți ani am fost cel mai rapid pe pistă și am câștigat, iar atunci lucrurile sunt mai ușoare. Anul acesta nu am fost cel mai rapid, dar am știut să profit de calitățile adversarilor mei pentru a-mi atinge obiectivele. Câștigi știind să fii la locul potrivit în momentul potrivit. Trebuie să fii ambițios în toate privințele”, a afirmat campionul mondial.

Agostini, cel mai mare din istorie în privința cifrelor

Întrebat cine este cel mai bun pilot din istoria motociclismului, Márquez a evitat să ofere un răspuns categoric.

„Pentru mine nu există unul singur. Este ceva relativ, depinde de perioade și de momente. Dacă vorbim despre cifre, atunci ar fi Giacomo Agostini. Dar au existat piloți extraordinari precum Spencer, Gardner, Rainey, Doohan, Valentino sau Pedrosa, care nu a fost niciodată campion mondial la MotoGP, dar a fost un pilot extraordinar”, a declarat spaniolul.

Marc Márquez și-a asigurat duminică, la Marele Premiu al Portugaliei, desfășurat pe circuitul de la Portimão, al zecelea titlu mondial din carieră și al optulea la categoria „regină”. Spaniolul a încheiat cursa pe locul al optulea, rezultat suficient pentru a deveni campion mondial cu o etapă înainte de finalul sezonului.