Marco Bezzecchi câștigă Marele Premiu al Qatarului. Lupta pentru titlu în MotoGP continuă

Lupta pentru titlul mondial MotoGP nu s-a încheiat în Qatar. Marc Márquez a ratat prima oportunitate matematică de a-și asigura al optulea titlu la clasa-regină și să egaleze recordul stabilit de Giacomo Agostini. Pilotul spaniol a încheiat în premieră anul acesta pe locul secund în cursa de la Lusail, câștigată de italianul Marco Bezzecchi, de la Aprilia.

Bezzecchi a plecat din pole-position și a reușit să își păstreze prima poziție încă de la start. Italianul a impus ritmul și a început treptat să se desprindă de urmăritori, obținând a șasea victorie într-o cursă principală în sezonul 2026.

Marc Márquez a avut un start mai dificil. Spaniolul a pierdut o poziție în primele viraje, fiind depășit de Raúl Fernández, de la Aprilia. Nici Pedro Acosta nu l-a menajat, trecând în fața pilotului Ducati în prima parte a cursei.

Márquez nu a intrat însă în panică și a preferat să își gestioneze pneurile și ritmul. În timp ce Bezzecchi se îndepărta, campionul en-titre a început să recupereze treptat.

Marc Márquez, revenire spectaculoasă

Raúl Fernández a ocupat o bună parte din cursă poziția secundă și a reușit să construiască un avantaj de peste trei secunde față de Márquez.

Spaniolul de la Ducati a schimbat însă ritmul în a doua jumătate a cursei. Cu 10 tururi înainte de final, a stabilit cel mai rapid tur al întrecerii, cu timpul de 1:52.558, și a început să reducă diferența față de pilotul Aprilia.

Fernández a încercat să răspundă, însă spre final a început să aibă probleme de consum, iar motocicleta sa a pierdut din viteză pe lunga linie dreaptă de la Lusail.

Cu patru tururi înainte de final, Márquez a profitat de oportunitate și a trecut de compatriotul său, urcând pe locul secund. Spaniolul nu a mai putut însă să îl ajungă pe Bezzecchi, care avea deja un avantaj confortabil.

Italianul a trecut linia de sosire după 41 de minute și 29,173 secunde. Márquez a terminat la 3,083 secunde, iar Raúl Fernández a completat podiumul, la 3,614 secunde de învingător.

Astfel, Bezzecchi rămâne cu șanse matematice la titlu înaintea ultimelor două etape din sezon. Pentru Aprilia a fost prima victorie pe circuitul din Qatar.

Jorge Martin a terminat pe locul 7

Principalul rival al lui Márquez în lupta pentru titlu, Jorge Martin, a avut și el o evoluție importantă, în condițiile în care se recuperează după o fractură la încheietura mâinii drepte.

Pilotul Aprilia a plecat de pe poziția a 11-a și a reușit să urce treptat în clasament. A ajuns pe locul al șaptelea înainte de jumătatea cursei, după ce i-a depășit pe Fabio Di Giannantonio și Johann Zarco.

Martin a reușit să își păstreze poziția până la final și a acumulat nouă puncte importante. La aproximativ două săptămâni după accidentarea suferită în Australia, spaniolul a demonstrat că poate continua lupta pentru titlu, chiar dacă nu se află încă la capacitate fizică maximă.

Marc Márquez are 60 de puncte avans față de Jorge Martin

După Marele Premiu al Qatarului, Marc Márquez conduce clasamentul mondial cu 431 de puncte.

Jorge Martin ocupă poziția secundă, cu 371 de puncte, iar Marco Bezzecchi se află pe locul al treilea, cu 357.

Diferența dintre Márquez și Martin este de 60 de puncte, în timp ce Bezzecchi se află la 74 de puncte în spatele liderului.

Pentru italian, șansele la titlu sunt extrem de mici. Mai are matematic posibilitatea de a deveni campion, dar ar trebui să câștige toate cele patru curse rămase în Portugalia și Valencia, incluzând sprinturile, iar Márquez să nu mai obțină niciun punct.

Următoarea etapă din MotoGP este Marele Premiu al Portugaliei, programat în perioada 20-22 noiembrie, pe circuitul de la Portimao.

Apoi, sezonul se va încheia cu Marele Premiu al Valenciei, între 27 și 29 noiembrie.