Carlos Alcaraz cucerește primul titlu la Paris. Spaniolul îl învinge pe Ben Shelton și ajunge la nouă trofee Masters 1000

Carlos Alcaraz a avut nevoie de o oră și 57 de minute pentru a trece de Ben Shelton, ocupantul locului al patrulea mondial. Spaniolul s-a impus în două seturi, 7-6 (5), 7-5, și a cucerit pentru prima dată trofeul competiției din capitala Franței.

Pentru Alcaraz este al nouălea titlu Masters 1000, o performanță care îi consolidează poziția printre cei mai importanți jucători ai generației sale. Spaniolul a câștigat la această categorie până acum turneele de la Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Roma, Cincinnati și, în premieră, Paris.

În istoria competiției de la Paris, Alcaraz este doar al doilea campion spaniol, după David Ferrer, care a câștigat trofeul în 2012.

Alcaraz și-a luat revanșa în fața lui Shelton

Finala a avut și o miză personală pentru spaniol. În septembrie, Ben Shelton îl eliminase în sferturile de finală de la US Open, după un meci de cinci seturi, în care americanul obținuse prima sa victorie împotriva lui Alcaraz.

La Paris, spaniolul a făcut diferența în momentele importante, în special datorită solidității de pe linia de fund și capacității de a rezista în schimburile lungi.

Shelton a început partida agresiv și a pus presiune pe serviciul adversarului. La scorul de 2-1 pentru american în primul set, Alcaraz a revenit de la 0-40 și a salvat mai multe mingi de break, reușind să păstreze echilibrul.

Primul set a ajuns în tie-break, unde spaniolul a fost mai precis și s-a impus cu 7-5. Shelton a comis mai multe erori neforțate cu forehandul, trei mingi trimise în afara terenului contribuind la pierderea setului.

În actul secund, americanul a reușit să obțină break-ul și a condus la un moment dat, dar Alcaraz a răspuns cu mai multe lovituri câștigătoare și a restabilit egalitatea la 4-4.

Finalul i-a aparținut spaniolului. Alcaraz a accelerat, a jucat cu mai multă siguranță și a închis partida la a doua minge de meci, cu o succesiune spectaculoasă de lovituri.

Astfel, Alcaraz și-a îmbunătățit bilanțul confruntărilor directe cu Shelton la 4-1.

„Este un titlu pe care l-am urmărit de mult timp”

La festivitatea de premiere, Carlos Alcaraz a mărturisit că trofeul de la Paris avea o semnificație specială pentru el, după mai multe dezamăgiri înregistrate la această competiție.

„Este ceva ce am urmărit de mult timp. Unele dintre cele mai grele înfrângeri din cariera mea le-am suferit aici. În sfârșit, mi-am găsit nivelul și am descoperit calea potrivită. Sunt foarte mândru de mine și de echipa mea, care m-a împins mereu înainte. Acest trofeu înseamnă foarte mult pentru mine”, a declarat spaniolul.

Alcaraz l-a felicitat și pe adversarul său, pe care l-a descris drept un jucător și un campion deosebit.

„A fost una dintre cele mai dificile provocări pe care le poți întâlni în tenis. Ben este un jucător extraordinar și progresează de la un turneu la altul. Sunt foarte fericit că am găsit o soluție. Am încercat să îi returnez serviciile și să-mi păstrez propriul stil de joc”, a adăugat campionul.

Alcaraz a revenit spectaculos după patru luni de absență

Succesul de la Paris este cu atât mai important cu cât Alcaraz a traversat o perioadă dificilă în 2026. Spaniolul a lipsit aproximativ patru luni din circuit din cauza unei accidentări la încheietura mâinii, iar revenirea sa s-a produs la US Open, în septembrie.

De la revenirea în competiții, Alcaraz a avut însă rezultate excelente. A câștigat turneele de la Tokyo și Viena, iar acum a adăugat în palmares și trofeul de la Paris.

Potrivit statisticilor ATP, spaniolul a câștigat 19 dintre cele 21 de meciuri disputate după revenirea în circuit, confirmând că a depășit problemele medicale care i-au întrerupt sezonul.

Cu succesul de la Paris, Alcaraz a ajuns la 42 de victorii în actualul sezon.

A intrat într-un grup select, alături de Djokovic și Nadal

Trofeul de la Paris îi aduce lui Alcaraz o nouă performanță istorică. Spaniolul este doar al treilea jucător din istoria seriei Masters 1000, începută în 1990, care a câștigat cel puțin un titlu în cinci ani calendaristici consecutivi.

Doar Novak Djokovic și Rafael Nadal au mai reușit această performanță.

În plus, Alcaraz a câștigat deja titluri la șapte dintre cele nouă turnee care alcătuiesc seria Masters 1000. Îi mai lipsesc trofeele de la Canadian Open și Shanghai.

În 2026, doar Jannik Sinner a câștigat mai multe trofee decât spaniolul, potrivit statisticilor ATP.

Carlos Alcaraz va continua sezonul la ATP Finals, competiție programată în perioada 15-22 noiembrie, la Torino.