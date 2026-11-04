Alcaraz rezistă surprizelor de la Paris și ajunge în optimi. Djokovic, Zverev și Medvedev, eliminați

Carlos Alcaraz s-a impus cu scorul de 7-6 (4), 6-3, într-o oră și 41 de minute. Spaniolul a avut însă nevoie de un efort consistent pentru a trece de Michelsen, care i-a pus probleme serioase încă din primul set. Alcaraz a obținut break-ul, dar americanul a restabilit egalitatea imediat, iar în tie-break l-a condus cu 4-1. Spaniolul a reacționat însă excelent, câștigând următoarele șase puncte și adjudecându-și primul set.

În actul secund, Alcaraz a continuat să întâmpine rezistență din partea americanului, dar a reușit să obțină break-ul decisiv la 4-3 și să închidă partida cu 6-3.

Prin acest succes, spaniolul ajunge la șase victorii consective, după ce a cucerit săptămâna trecută al patrulea său titlu din acest sezon, la turneul ATP 500 de la Viena. Alcaraz are acum 39 de victorii și cinci înfrângeri în 2026 și încearcă să câștige în premieră trofeul de la Paris. Cel mai bun rezultat al său la competiția franceză este sfertul de finală din 2021.

„Sunt mulțumit de tot, de primul meu meci și de senzațiile pe care le-am avut astăzi. Abia aștept să revin pe teren mâine”, a declarat Alcaraz după calificare.

Pentru un loc în sferturile de finală, spaniolul îl va întâlni pe italianul Matteo Berrettini (locul 43 ATP), care l-a eliminat pe francezul Ugo Humbert, finalist în 2024, cu 7-6 (3), 7-5, după o oră și 46 de minute. Alcaraz conduce cu 3-1 în meciurile directe cu italianul.

Djokovic, învins de un jucător venit din calificări

Una dintre cele mai mari surprize ale zilei a fost eliminarea sârbului Novak Djokovic, de șapte ori campion la Paris, de către australianul Rinky Hijikata, locul 83 mondial. Acesta s-a impus cu 2-6, 6-3, 6-3, după două ore și 13 minute, obținând prima victorie în fața fostului lider mondial în cele trei confruntări directe.

Hijikata a revenit după un prim set dominat de sârb și și-a impus treptat jocul ofensiv, reușind să-l scoată pe Djokovic din ritm. Australianul a salvat toate cele trei mingi de break cu care s-a confruntat în setul decisiv și a închis partida cu un forehand câștigător, al 29-lea al său din acest meci.

Succesul reprezintă a patra victorie din carieră a lui Hijikata în fața unui adversar din Top 20, toate obținute în 2026. Australianul a devenit totodată cel mai slab clasat jucător care l-a învins pe Djokovic în acest sezon.

„Nu eram sigur că voi putea să intru astăzi pe teren, așa că m-am bucurat că am putut să joc. În primul set și în câteva game-uri din al doilea, el a jucat prea bine pentru mine. Am încercat doar să rezist și să-mi mențin nivelul cât mai mult timp”, a declarat Hijikata la finalul meciului.

Ratează Turneul Campionilor

Pentru Djokovic, înfrângerea are consecințe importante și în perspectiva Turneului Campionilor de la Torino. Sârbul avea nevoie de un parcurs până în semifinale la Paris pentru a-și păstra șansele de calificare, însă eliminarea îi închide drumul către competiția de final de sezon. În urma rezultatului, lupta pentru ultimele două locuri disponibile rămâne deschisă, printre pretendenți numărându-se americanii Taylor Fritz și Tommy Paul.

„Este dezamăgitor, evident, să pierd un meci în care am simțit că am dominat timp de un set și câteva game-uri. Apoi el și-a ridicat nivelul. Nu am mai servit la fel de bine în setul secund. A jucat extraordinar, nu greșea și menținea mingea foarte jos. Ar fi trebuit să câștig acest meci”, a recunoscut Djokovic.

Musetti îl oprește pe noul lider mondial

Nici germanul Alexander Zverev, devenit recent lider mondial, nu a reușit să treacă de primul său meci de la Paris. Italianul Lorenzo Musetti l-a învins cu 7-6 (5), 6-2, într-o partidă în care germanul a avut avantaj de 5-2 în tie-break-ul primului set, dar a pierdut următoarele cinci puncte.

Musetti, în vârstă de 24 de ani, a continuat apoi să dicteze ritmul jocului și a închis setul secund cu 6-2. Italianul traversează o perioadă foarte bună, după ce luna trecută a câștigat turneul de la Lyon, punând capăt unei perioade de patru ani fără titlu. El a obținut opt victorii în ultimele nouă meciuri disputate în circuitul ATP.

Următorul adversar al lui Musetti va fi francezul Luca Van Assche, care l-a eliminat pe americanul Learner Tien, cap de serie numărul 15, cu 7-6 (4), 6-4.

Medvedev, De Minaur și Tiafoe, alte victime ale zilei

Rusul Daniil Medvedev a părăsit și el competiția, după ce a fost învins de peruanul Ignacio Buse cu 6-4, 6-4. Australianul Alex de Minaur, unul dintre favoriții turneului, a cedat în fața argentinianului Tomas Martin Etcheverry, cu 7-6 (2), 6-3.

O altă partidă dramatică l-a avut în prim-plan pe francezul Quentin Halys, care a salvat patru mingi de meci înainte de a-l învinge pe americanul Frances Tiafoe cu 6-3, 1-6, 7-6 (9), după o oră și 57 de minute.

Victoria lui Halys a produs efecte importante și în lupta pentru calificarea la Turneul Campionilor. Înfrângerea i-a complicat situația lui Tiafoe, care se află încă în zona locurilor de calificare, în timp ce francezul Arthur Fils și-a asigurat matematic prezența la competiția de la Torino, la care va participa în premieră. Fils a devenit astfel primul jucător francez care se califică la Turneul Campionilor în ultimii zece ani.

Halys îl va întâlni în turul următor pe americanul Tommy Paul, care a trecut fără dificultăți de spaniolul Daniel Merida, cu 6-1, 6-1, și continuă să lupte pentru un loc la competiția de final de sezon.

În competiția de la Paris, Arthur Rinderknech a obținut și el calificarea în optimi, după 6-4, 6-1 cu italianul Mattia Bellucci, astfel că trei francezi – Rinderknech, Van Assche și Halys – continuă parcursul pe teren propriu.

Turneul de la Paris este ultima competiție de categoria ATP Masters 1000 a sezonului.