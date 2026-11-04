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Kylian Mbappé atinge o bornă istorică în Liga Campionilor. Doar Messi a fost mai rapid

Internaționalul francez Kylian Mbappé a atins borna de 100 de contribuții decisive la goluri în Liga Campionilor, după ce a marcat în partida câștigată de Real Madrid miercuri, în deplasare, cu scorul de 3-2, împotriva formației AEK Atena, în etapa a patra a fazei ligii competiției.
Kylian Mbappé atinge o bornă istorică în Liga Campionilor. Doar Messi a fost mai rapid
sursă foto: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
04 nov. 2026, 23:28, Sport
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Atacantul Kylian Mbappé, în vârstă de 27 de ani, a înscris golul egalizator al madrilenilor, în minutul 78, dintr-o centrare joasă trimisă de Denzel Dumfries, restabilind egalitatea la 2-2. Reușita a avut o semnificație specială pentru francez, care a ajuns astfel la un total de 74 de goluri și 26 de pase decisive în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa.

Potrivit datelor Opta, Mbappé a atins această performanță după 102 meciuri disputate în Liga Campionilor, același număr de partide de care a avut nevoie și polonezul Robert Lewandowski. Singurul jucător care a ajuns mai repede la 100 de contribuții decisive este argentinianul Lionel Messi, care a reușit acest lucru în 101 meciuri.

Cele 100 de contribuții ale francezului sunt repartizate de-a lungul celor trei echipe pentru care a evoluat în competiție: șase goluri în nouă partide pentru AS Monaco, 42 de goluri și 23 de pase decisive în 64 de meciuri pentru Paris Saint-Germain, respectiv 26 de goluri și trei assisturi în 29 de apariții pentru Real Madrid.

A șasea partidă consecutivă cu gol în Liga Campionilor

Reușita din Grecia i-a adus lui Mbappé și egalarea celei mai lungi serii personale de meciuri consecutive cu gol în Liga Campionilor. Francezul a marcat în fiecare dintre ultimele șase partide disputate în competiție pentru Real Madrid, performanță pe care o mai realizase în perioada în care evolua la PSG, între noiembrie 2021 și septembrie 2022.

Golul împotriva lui AEK Atena a fost a patra reușită a atacantului în tot atâtea meciuri disputate în actuala ediție a Ligii Campionilor.

Real Madrid a întors de două ori rezultatul la Atena

Formația pregătită de Real Madrid a obținut o victorie dramatică în Grecia, după ce a fost condusă de două ori de AEK Atena.

Gazdele au deschis scorul în minutul 12, prin Aboubakary Koita, care a finalizat o acțiune individuală cu un șut în vinclu. Jude Bellingham a restabilit egalitatea în minutul 32, cu o execuție spectaculoasă, după o centrare a lui Marc Cucurella.

AEK a revenit în avantaj în minutul 75, când Stavros Pilios a finalizat o acțiune rapidă inițiată de Koita. Madrilenii au reacționat însă imediat, iar Mbappé a înscris pentru 2-2 după numai trei minute.

Când partida se îndrepta spre final, Federico Valverde a adus victoria echipei spaniole, cu un șut spectaculos de la distanță, în minutul 90+2, stabilind scorul final, 3-2.

La formația gazdă, internaționalul român Răzvan Marin a început partida pe banca de rezerve și a fost introdus în minutul 60, în locul lui Mijat Gaćinović.

În urma acestui succes, Real Madrid și-a menținut parcursul perfect în actuala fază a ligii, cu patru victorii din tot atâtea meciuri. Cu un total de 12 puncte, ocupă locul al doilea în clasament, la egalitate de puncte cu liderul Paris Saint-Germain, care are un golaveraj mai bun (+15, față de +6 cât are Real).

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