Efectul Mbappé: Televiziunea publică din China nu a transmis primele două meciuri din weekend din La Liga

Primul meci afectat a fost cel dintre Villarreal și Espanyol Barcelona, disputat vineri seara. Partida nu a fost transmisă de rețeaua de televiziune publică CCTV, dar a putut fi urmărită pe platforma online Migu, deținută de operatorul de telefonie China Mobile, controlat de statul chinez, relatează Le Figaro.

Nici partida dintre Atlético Madrid și Levante, programată sâmbătă, nu a fost difuzată de CCTV.

Contactată de AFP, La Liga a precizat că televiziunea chineză transmisese până atunci toate meciurile campionatului spaniol în direct.

Televiziunea publică din China anunțase la începutul săptămânii suspendarea transmisiunilor din La Liga, după controversa provocată de o glumă făcută de Mbappé despre Mao Zedong.

În emisiunea franceză „The Bridge”, atacantul lui Real Madrid a vorbit despre un meme care îl amuza, în care chipul său fusese suprapus peste cel al fostului lider chinez. Mbappé a spus că imaginea îl înfățișa pe „un tip, cred că un dictator chinez”.

Declarațiile au provocat un val de reacții negative în China. Trei companii care foloseau numele și imaginea fotbalistului au anunțat marți rezilierea contractelor cu acesta, înainte ca CCTV să anunțe suspendarea transmisiunilor.

La Liga, pentru care China reprezintă o piață importantă, a criticat declarațiile fotbalistului, iar Mbappé și-a prezentat ulterior scuzele, afirmând că este „sincer îndurerat”. Autoritățile chineze au transmis că iau „în serios” scuzele atacantului.