Care sunt cele mai vizitate 20 de muzee din lume. Doar cinci sunt în Europa

China domină clasamentul, ocupând 12 din cele 20 poziții, inclusiv primele trei locuri, arată datele Asociației pentru Divertisment Tematic citate de Euronews.

Muzeul Palatului din Beijing s-a clasat pe primul loc, cu 19 milioane de vizitatori anul trecut.

Locurile doi și trei sunt ocupate de Palatul de Vară din Beijing și Muzeul sitului mausoleului împăratului Qin Shihuang.

Realizatorii clasamentului au atribuit acest succes publicului intern numeros, precum și faptului că 91% dintre cele 7.188 de muzee înregistrate în China au acces gratuit.

Din cele opt locuri rămase, cinci sunt ocupate de muzee din Europa. Luvru și Versailles ocupă locurile patru și cinci ale clasamentului. Celelalte reprezentante ale Europei sunt Natural History Museum Londra, Vatican Museums și British Museum Londra.

Iată topul celor mai vizitate 20 de muzee din lume

1. Muzeul Palatului, Beijing, China – 19.000.000

2. Palatul de Vară, Beijing, China – 17.381.000

3. Muzeul sitului mausoleului împăratului Qin Shihuang, Xi’an, China – 10.970.000

4. Muzeul Luvru, Paris, Franța – 9.046.000

5. Palatul Versailles, Franța – 8.400.000

6. Shenzhen Nanshan District Museum, Shenzhen, China – 7,455,000

7. Natural History Museum, London, UK – 7,117,000

8. Vatican Museums, Vatican City – 6,934,000

9. Opium War Museum, Dongguan, China – 6,929,000

10. National Museum of China, Beijing, China – 6,900,000

11. Gyeongbokgung Palace, Seoul, South Korea – 6,887,000

12. National Museum of Korea, Seoul, South Korea – 6,507,000

13. British Museum, London, UK – 6,440,000

14. Prince Kung’s Mansion Museum, Beijing, China – 6,120,000

15. Sanxingdui Museum, Guanghan, China – 6,080,000

16. Chengdu Wuhou Shrine Museum, Chengdu, China – 6,030,000

17. The Metropolitan Museum of Art, New York City, US – 5,984,000

18. Nanjing Museum, Nanjing, China – 5,860,000

19. Shenyang Palace Museum, Shenyang, China – 5,852,000

20. China Science and Technology Museum, Beijing, China – 5,530,000.