Actorul Patrick Stewart, celebru pentru rolurile din „Star Trek” și „X-Men”, s-a stins din viață la 86 de ani

Patrick Stewart s-a stins miercuri, 28 octombrie, la locuința sa din Los Angeles, înconjurat de familie și prieteni, potrivit comunicatului transmis de reprezentanta sa, Kelly Novak preluată de People.

Actorul a avut o scurtă perioadă în care a suferit de Alzheimer și demență cu corpi Lewy. Soția sa, Sunny, i-a fost alături în ultimele clipe.

„Anunțăm cu profundă tristețe moartea lui Sir Patrick Stewart”, precizează comunicatul oficial, în care se arată că actorul și-a petrecut ultimele ore de viață în muzică, rugăciune, lacrimi și râsete.

60 de ani de actorie

Patrick Stewart s-a născut la 12 iulie 1940 în comitatul West Yorkshire, Anglia. Și-a descoperit paiunea pentru actorie încă din copilărie. UN profesor de engleză i-a încurajat interesul pentru teatru și pentru operele lui Shakespeare.

A început studiul taeatrului la 11 ani. La 15 ani a părăsit școala și s-a dedicat cu totul scenei. În 1957 a obținut o bursă integrală la Bristol Old Vic Theatre School. Doi ani mai târziu și=a făcut debutul profesional în piesa „Cyrano de Bergerac”.

În 1967 a avut prima apariție pe ecran într-un episod din serialul britanic „Coronation Street”. În 1971 a debutat pe Broadway, în piesa „Visul unei nopți de vară” a lui William Shakespeare.

În anii ’70 și ’80, Stewart a jucat în mai multe producții de teatru, film și televiziune, inclusiv în „Hedda” (1975) și „Dune” (1984), regizat de David Lynch.

Rolul care i-a schimbat cariera l-a obținut la 47 de ani

1987 a fost anul care i-a schimbat total cariera. Atunci a fost distribbuit în rolul căpitanului Jean-Luc Picard din serialul „Star Trek: The Next generation”. Avea 47 de ani și nu era convins că va obține rolul.

Stewart a interpretat acest rol în toate cele șapte sezoane ale serialului și a revenit în patru filme „Star Trek”, lansate între 1994 și 2002. În 2020, a reluat personajul în serialul „Star Trek: Picard”.

Într-un interviu acordat revistei PEOPLE în 2022, actorul a povestit că Gene Roddenberry, creatorul francizei, nu l-a considerat inițial potrivit pentru rol. Cu toate acestea, Stewart a primit oferta șase luni mai târziu, după ce ceilalți responsabili au susținut distribuirea sa.

Profesorul X din „X-Men”

În anii 2000, Patrick Stewart a devenit cunoscut unei noi generații de spectatori prin interpretarea profesorului Charles Xavier, liderul telepat al mutanților din seria „X-Men”.

Actorul a jucat personajul timp de peste două decenii, în filme precum „X2: X-Men United” (2003), „X-Men Origins: Wolverine” (2009) și „Logan” (2017).