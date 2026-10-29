Chitara lui George Michael din „Faith”, vândută la o licitație „dezonorantă” pentru o sumă mai mare decât estimările

Așa se face că licitația a fost realizată de soțul acesteia, Ian Belcher, care le-a moștenit automat, în lipsa unui testament, relatează BBC.

Chitara a fost vedeta licitației Sworders, din colecția lui Bailey, care mai cuprinde alte 30 de obiecte prețioase a căror vânzare a adunat în total 238.000 de lire sterline, excluzând comisionul cumpărătorului.

Sora sa „ar fi fost îngrozită”

Gerard Bailey, fratele lui Siobhan Bailey, a declarat la BBC că sora lui „ar fi fost îngrozită de perspectiva ca licitația să aibă loc în numele ei și ca bunurile ei persoanel și prețioase să fie vândute celui care dă mai mult”.

Ian Belchey a refuzat să comenteze, dar președintele echipei de licitație a povestit că acesta „nu a fost nimic altceva decât încântător” în timpul premergător organizării licitației.

„Există două moduri de a privi acest lucru – poate fi o încasare sau poate fi un fel de memorial și un omagiu adus lui Siobhan, iar noi așa am privit lucrurile”, a declarat el pentru BBC News.

Licitația a mai cuprins fotografii semnate, invitații la evenimente, CD-uri, discuri de prezentare. Toate acestea au făcut parte din colecția asistentei de o viață a lui George Michael, Siobhan Bailey.

Licitația – „rușinoasă și dezonorantă”

Când a murit, aceasta era deja în proces de divorț de Belcher, dar acesta nu apucase încă să se pronunțe. În lipsa unui testament scris, toate bunurile lui Bailey i-au revenit automat lui Belcher, care le-a vândut la licitație – gest considerat de apropiații lui Bailey „rușinos și dezonorant”.

Ba chiar fratele lui Bailey a declarat pentru BBc că sora lui începuse redactarea testamentului, cu intenția de a-și lăsa toate bunurile nepoților ei, însă documentul nu a fost înregistrat.

Practic, Belchey nu a avut niciun obstacol în înstrăinarea obiectelor soției sale. Nici măcar moral.

Fratele lui Bailey a spus că, dacă sora lui ar mai fi trăit puțin, obiectele din colecție ar fi revenit în familia de sânge a acesteia, pentru că soțul ei nu ar fi fost considerat un apropiat.

Folosirea numelui lui Bailey – „nesinceră”

Acesta a trimis o scrisoare către casa de licitații în care a spus că restul familiei a considerat licitația o „încălcare a vieții private a lui Siobhan” și a adăugat că folosirea numelui său a fost „nesinceră” și „total lipsită de etică”. De asemenea, în scrisoare Bailey arată că încasările bănoase de pe urma obiectelor sunt „extrem de rușinoase”.

Bailey a început să lucreze pentru George Michael în 1984, anul în care trupa Wham! A avut primul său hit cu „Wake me up before you go-go”. De atunci, a rămas în apropierea cântărețului timp de 20 de ani și a încercat să-i protejeze intimitatea acestuia, fiind o barieră între el și presa tabloidă, avidă de știri.

Chitara a fost un cadou pentru Bailey

„Cred că a fost una dintre puținele persoane în care George avea încredere și a cărei opinie o prețuia”, a spus Bailey.

„A fost mereu sinceră și directă cu el. Cred că de aceea a continuat să lucreze pentru el atât de mult timp, în perioadele foarte, foarte bune și în cele mai puțin bune.”

Chitara a fost „un cadou” pentru sora sa, deoarece cântărețul „avea o părere atât de bună despre ea”, a spus el.

Mai mult decât atât, această chitară a fost un simbol al reinventării sale ca artist – o cumpărase dintr-un magazin din Los Angeles cu puțin timp înainte de filmarea videoclipului „Faith”.

Revista Guitarist a numit-o „probabil cea mai faimoasă chitară Gretsch Synchromatic din lume”.