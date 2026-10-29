Scandal în familia fostei asistente a lui George Michael / Chitara din videoclipul „Faith”, scoasă la licitație pentru până la 120.000 de lire

Licitația organizată de casa Sworders include 32 de obiecte din colecția lui Siobhan Bailey, care a fost asistenta personală și confidenta cântărețului britanic timp de aproximativ 20 de ani, potrivit BBC.

Printre piesele scoase la vânzare se află chitara acustică folosită de George Michael în videoclipul piesei „Faith”, din 1987, evaluată la o sumă cuprinsă între 60.000 și 120.000 de lire sterline.

Siobhan Bailey a murit în 2014, la vârsta de 56 de ani, din cauze naturale, în mod neașteptat. Bunurile au ajuns în posesia soțului ei, Ian Belcher, de care era înstrăinată și de care intenționa să divorțeze.

Cei doi erau însă încă căsătoriți legal la momentul decesului, iar femeia nu lăsase un testament. În aceste condiții, averea i-a revenit soțului.

Licitație lipsită de etică

Gerard Bailey, fratele lui Siobhan, susține că sora sa începuse să pregătească un testament prin care obiectele urmau să ajungă la nepoții ei, însă documentul nu a fost înregistrat.

El recunoaște că Belcher are dreptul legal să vândă bunurile, dar consideră că organizarea licitației în numele surorii sale este lipsită de etică.

Într-o scrisoare adresată casei Sworders, consultată de BBC, Gerard Bailey a descris vânzarea drept o încălcare a intimității surorii sale.

El a cerut anularea licitației sau, dacă aceasta va avea loc, promovarea ei în numele lui Belcher, nu al lui Siobhan.

Casa de licitații și soțul femeii au refuzat să comenteze.

Chitara care a marcat cariera lui George Michael

Chitara scoasă la vânzare a avut un rol important în imaginea artistică a lui George Michael, în perioada în care acesta s-a desprins de succesul formației Wham! și și-a consolidat cariera solo. În videoclipul piesei „Faith”, artistul apare cu blugi albaștri, tricou alb și geacă neagră de piele, cântând la instrumentul vintage, despre care se spune că l-ar fi cumpărat dintr-un magazin din Los Angeles.

Potrivit fratelui lui Siobhan, chitara a fost un cadou oferit de cântăreț, care o aprecia foarte mult. Revista Guitarist a descris instrumentul drept unul dintre cele mai cunoscute exemplare Gretsch Synchromatic din lume.

Alte lucruri cuprinse în licitație

Licitația cuprinde și obiecte cu o valoare sentimentală deosebită: o agendă Filofax din turneul „Faith” din 1988, cu însemnări scrise de mână de Siobhan, o fotografie Wham! cu autografe, un mesaj semnat de George Michael și Andrew Ridgeley, precum și discuri de aur și CD-uri de platină primite pentru succesul comercial al muzicii artistului.

Agenda, estimată inițial la cel mult 600 de lire, ajunsese deja la o ofertă de 1.750 de lire.

Siobhan Bailey a lucrat pentru George Michael începând din 1984, anul în care Wham! a obținut primul său single ajuns pe locul întâi în topurile britanice, „Wake Me Up Before You Go-Go”. Fratele ei spune că aceasta a protejat mereu viața privată a cântărețului și că artistul avea încredere în ea.

„Mi se rupe inima”, a declarat Gerard Bailey, convins că sora sa ar fi fost devastată să afle că obiectele sale personale sunt scoase la vânzare.

El consideră că bunurile ar fi trebuit să rămână în familie, nu să ajungă la cei care oferă cel mai mult.