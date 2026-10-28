Există o melodie care te poate întoarce în timp? „Cel mai frumos tango din lume”, pe scena Operei Naționale București

Uneori, câteva acorduri sunt suficiente pentru a ne întoarce la o poveste pe care credeam că am lăsat-o în urmă. Un cântec poate readuce în prezent un chip drag, emoția unei întâlniri sau dorul de cineva care a însemnat mult.

Tocmai din această putere a muzicii s-a născut „Cel mai frumos tango din lume”, un spectacol găzduit de Opera Națională București, în care vocile și dansul spun povești despre iubire, dor, pasiune și despărțire. Publicul este invitat să descopere cât de multe emoții pot încăpea într-o melodie și cât de multe lucruri pot fi spuse fără niciun cuvânt.

Corina Chiriac, invitată de onoare

Una dintre prezențele speciale ale serii va fi Corina Chiriac, artista ale cărei cântece au însoțit generații întregi și au rămas legate de amintirile tuturor.

Invitată de onoare a spectacolului, Corina Chiriac va urca pe scena Operei Naționale București pentru o întâlnire cu publicul, menită „să trezească ecouri din poveștile de viață” ale spectatorilor.

Alături de ea, tenorul Daniel Magdal aduce în spectacol „expresivitatea vocii lirice și capacitatea interpretării de a transmite emoții care depășesc granițele limbajului”. Potrivit organizatorilor, vocea sa transmite sentimentele care însoțesc iubirea, „de la bucuria începuturilor până la melancolia amintirilor și intensitatea dorului”.

Tangoul, în pași și acorduri

Tangoul își găsește expresia atât în mișcările dansatorilor, cât și în muzica ce le însoțește. Componenta coregrafică a spectacolului îi reunește pe Amalia Iscu, Catrinca Mândiță, Daniel Mândiță și Cosmin Stamatoliu, într-o interpretare care pune în valoare dinamica specifică acestui dans.

Pianistul Alexandru Burcă, cunoscut pentru colaborările sale cu teatre de operetă și musical, și acordeonistul Fernando Mihalache, care susține recitaluri atât în țară, cât și în străinătate, completează distribuția spectacolului. Cei doi muzicieni aduc pe scenă experiența lor interpretativă, în acord cu universul sonor al tangoului.

Conceptul coregrafic este semnat de Monica Petrică, iar materialele video sunt realizate de Radu Spiridon. Regia spectacolului este semnată de Alexandru Nagy.

Două reprezentații la Opera Națională București

„Cel mai frumos tango din lume” va avea două reprezentații, pe 29 octombrie și 4 noiembrie 2026, de la ora 20.00.

„Unele emoții rămân nerostite. Muzica le poate aduce la lumină”, au transmis organizatorii, care invită publicul să descopere felul în care tangoul, cel mai frumos din lume, poate da glas sentimentelor pentru care adesea nu avem cuvinte.

Biletele pot fi cumpărate online, de pe site-ul tickets.operanb.ro, sau de la casa de bilete a Operei Naționale București.